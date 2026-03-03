Hyundai prend un virage audacieux en Algérie avec une refonte majeure de son réseau automobile

Le groupe omanais Bahwan, en partenariat avec Majestic Autos, orchestre le retour de Hyundai sur le marché algérien. Un projet industriel d’envergure est en préparation, visant à faire de l’Algérie une plateforme industrielle régionale pour la marque automobile.

Cette initiative promet de renforcer la coopération économique entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman tout en contribuant au développement économique et industriel du pays.

Le rôle clé du groupe Bahwan dans le retour de Hyundai en Algérie

Le groupe omanais Bahwan joue un rôle déterminant dans le retour de la marque sud-coréenne Hyundai sur le marché algérien.

En tant que partenaire stratégique de Majestic Autos, distributeur exclusif de Hyundai en Algérie, Bahwan est au cœur de la préparation du projet industriel ambitieux de la marque dans le pays.

Ce projet, qui représente un investissement estimé à 400 millions de dollars, vise à établir une usine de production de véhicules Hyundai en Algérie.

La visite récente à Alger de Cheikh Salem Al Makhini Bahwan, représentant omanais de Hyundai, a permis d’initier les discussions avec les futurs concessionnaires locaux.

L’objectif est de créer un réseau solide et durable pour soutenir le développement de Hyundai en Algérie, tout en respectant les standards internationaux de la marque.

La constitution d’un réseau national : une première rencontre prometteuse ?

Lors de sa visite à Alger, Cheikh Salem Al Makhini Bahwan a organisé une réunion avec 11 concessionnaires potentiels, représentant 15 wilayas. Cette table ronde a permis de jeter les bases du futur réseau national de Hyundai en Algérie.

Les discussions ont porté sur la structuration du réseau et les orientations à suivre pour garantir un retour maîtrisé et conforme aux standards internationaux de Hyundai.

Cette rencontre a été l’occasion pour les différents acteurs d’échanger directement sur les conditions de mise en œuvre du projet.

Quels critères pour choisir les concessionnaires de Hyundai en Algérie ?

La sélection des concessionnaires Hyundai en Algérie est un processus rigoureux qui repose sur des critères précis.

Le premier critère concerne la qualité des installations. Il est essentiel que ces dernières soient à la hauteur des standards internationaux de Hyundai, afin d’assurer une expérience client optimale.

Le deuxième critère porte sur les compétences des équipes. Les concessionnaires doivent disposer d’un personnel qualifié et formé aux spécificités des véhicules Hyundai.

Enfin, la couverture régionale est également un critère déterminant pour garantir une présence équilibrée de la marque sur l’ensemble du territoire algérien.