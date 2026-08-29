Hyundai s’apprête à transformer l’industrie algérienne avec une usine prévue pour 2027

Hyundai renforce sa présence en Algérie avec un projet ambitieux d’usine d’assemblage, visant à dynamiser le marché nord-africain.

Annoncé en 2023, ce projet stratégique s’inscrit dans le plan de développement global de Hyundai à l’horizon 2030, soulignant l’importance croissante de l’Algérie dans la région MENA.

Hyundai mise sur l’Algérie pour son expansion

Hyundai a dévoilé son plan ambitieux pour l’Algérie, soulignant son importance stratégique dans la vision 2030 de l’entreprise.

‼️#Hyundai Motor 🚙officialise son implantation industrielle en #Algérie🇩🇿 dès 2027

‼️Le constructeur coréen 🇰🇷Hyundai Motor a annoncé le lancement officiel de la réalisation d’une usine en Algérie prévue pour 2027.

‼️Cet investissement direct est mené conjointement par la… pic.twitter.com/SeMcAeuuGl — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) August 26, 2026



Lors de l’annonce officielle à Séoul le 26 août, le PDG José Muñoz a révélé que l’usine d’assemblage prévue en Algérie contribuera à l’augmentation de la capacité de production mondiale de Hyundai de 1,27 million de véhicules d’ici 2030.

Cette initiative s’inscrit dans les objectifs globaux de Hyundai, qui vise des ventes annuelles de 5,55 millions de véhicules, avec une part significative de véhicules électrifiés. L’usine algérienne, prévue pour fin 2026/début 2027, jouera un rôle clé dans l’approvisionnement du marché nord-africain.

Défis pour l’usine de Sidi Khettab

Hyundai fait face à plusieurs défis pour concrétiser son projet en Algérie, notamment la disponibilité du foncier industriel, comme l’a souligné le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir.

L’usine est envisagée à Sidi Khettab, dans la wilaya de Relizane, sur un site anciennement utilisé par Sovac. Cependant, les modalités définitives dépendent des autorisations nécessaires.

Le partenariat avec Bahwan Saud d’Oman prévoit un investissement de 400 millions de dollars. Ce projet ambitieux vise à produire 50 000 véhicules par an, renforçant ainsi la présence de Hyundai sur le marché nord-africain.

Une opportunité pour l’industrie algérienne

L’implantation de l’usine Hyundai en Algérie représente une opportunité majeure pour le secteur industriel du pays.

Avec une capacité initiale de 50 000 véhicules par an, l’usine se concentrera sur la production de SUV et de véhicules utilitaires légers. Cette initiative pourrait stimuler l’économie locale et attirer de nouveaux investissements étrangers.

En s’inscrivant dans la stratégie régionale de Hyundai pour la région MENA, l’Algérie se positionne comme un acteur clé dans l’industrie automobile.

L’usine pourrait également évoluer pour inclure la production de citadines et de véhicules électriques, renforçant ainsi la diversification industrielle du pays.