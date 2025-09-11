Hyundai : Tarek Mosaad promet un retour en force en Algérie pour une production mondiale en 2025

L’industrie automobile est en constante évolution et Hyundai ne fait pas exception à la règle. Tarek Mosaad, figure emblématique de la marque sud-coréenne, annonce un retour en force sur le marché algérien.

Un projet ambitieux qui s’inscrit dans une stratégie globale de production mondiale. Quels sont les enjeux de ce retour ? Comment Hyundai compte-t-elle se positionner face à la concurrence ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Restez connectés pour en savoir plus sur cette actualité automobile qui promet d’être riche en rebondissements.

Hyundai prépare son grand retour en Algérie après une interruption de cinq ans

Après une absence de cinq ans due à la stagnation du marché automobile, Hyundai, le géant coréen de l’automobile, se prépare à faire un retour triomphant en Algérie.

Les autorités algériennes ont joué un rôle crucial dans ce processus, en donnant des directives claires pour faciliter le retour du constructeur. Hyundai s’est associé à Bahwan Saud d’Oman pour un projet ambitieux d’usine locale.

Leur participation à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) à Alger, où ils ont présenté trois modèles phares destinés au marché algérien, témoigne de leur détermination à reconquérir le marché.

[#Industrie][#Automobile] À l’occasion du salon automobile de la foire commerciale intra-africaine (ITAF 2025), Hyundai a dévoilé les premiers modèles qui seront produits dans sa future usine en Algérie : Le SUV Tucson La berline Accent La citadine I10 https://t.co/V4PM6Y484B pic.twitter.com/UsKIgO8OjW — Perspective algérienne (@PerspectiveDZ) September 6, 2025

Hyundai élabore une stratégie sur mesure pour le marché algérien

Hyundai, en collaboration avec Tarek Mossaâd, responsable de la planification stratégique pour l’Afrique et le Moyen-Orient (MENA), a mené une étude approfondie pour comprendre les besoins spécifiques du marché algérien. Cette démarche a permis d’identifier les attentes des consommateurs locaux et de prévoir un réseau étendu couvrant 36 wilayas du pays.

Hyundai a également présenté trois modèles phares lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), soulignant son engagement à fournir des véhicules adaptés aux besoins du marché algérien. La marque coréenne est déterminée à renforcer sa présence en Algérie, considérée comme un marché stratégique dans sa feuille de route régionale.

Hyundai prévoit une production locale et un service de maintenance en Algérie

Avant de lancer la production et la commercialisation de ses véhicules, Hyundai envisage d’établir un service de maintenance et d’entretien robuste en Algérie. Cela permettra de rassurer les clients existants et de renforcer la confiance en la marque.

Hyundai prévoit de produire cinq types de véhicules, dont trois destinés au tourisme et deux utilitaires, avec une capacité de production annuelle de 50 000 unités. L’usine devrait être opérationnelle au troisième trimestre de 2026.

Par ailleurs, Hyundai envisage de faire appel à des sous-traitants algériens pour certaines parties de la production, à condition qu’ils répondent aux normes de qualité et de sécurité de la marque.