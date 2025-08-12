Hyundai Tucson 2025 : Découvrez en exclusivité les secrets du futur SUV révolutionnaire

Préparez-vous à être éblouis par le nouveau SUV qui promet de révolutionner l’industrie automobile : le Hyundai Tucson 2025. Avec son design futuriste et ses fonctionnalités innovantes, ce véhicule est sur le point de redéfinir les standards du marché. Cet article vous dévoilera en exclusivité tous les secrets de ce SUV avant-gardiste.

Restez connectés pour découvrir comment Hyundai compte marquer un tournant dans l’histoire de l’automobile avec le Tucson 2025. Vous serez surpris par ce que la marque sud-coréenne a préparé pour vous. Alors, êtes-vous prêts à embarquer dans le futur de la conduite ?

Hyundai Tucson : une refonte totale pour sa cinquième génération

Le Hyundai Tucson, un des modèles phares du constructeur coréen, se prépare à subir une transformation radicale. La cinquième génération de ce SUV très apprécié est en cours de développement et promet une refonte complète, tant sur le plan esthétique que technologique. Le prototype de cette nouvelle génération, baptisé NX5 en interne, a été repéré sur les routes européennes, dissimulé sous une couverture épaisse.

Cependant, certains signes ne laissent aucun doute : le futur Tucson adoptera le nouveau style inauguré par son grand frère, le Hyundai Santa Fe. Avec des lignes plus massives, un profil rectiligne et des surfaces tendues, le SUV compact affichera une allure plus imposante et statutaire, marquant un changement significatif par rapport à son design audacieux et sculpté actuel.

Le futur Tucson : un design inspiré du Hyundai Santa Fe et une motorisation électrifiée

Le prochain Tucson s’inspire du langage stylistique récemment introduit par le Hyundai Santa Fe. Il présentera des lignes massives, un profil rectiligne et une silhouette plus affirmée, contrastant avec son design actuel plus audacieux et sculpté. Le SUV compact devrait également gagner en taille, avec une augmentation prévue d’une dizaine de centimètres pour atteindre environ 4,60 mètres de long.

Côté motorisations, Hyundai envisage une offre complète de motorisations électrifiées, incluant des moteurs micro-hybrides 48V, des versions hybrides classiques et des déclinaisons rechargeables. Cette évolution marque une étape importante dans la stratégie de Hyundai visant à renforcer sa présence face à des concurrents directs tels que le Toyota RAV4.

Un habitacle repensé pour le Tucson et une commercialisation prévue en 2027

L’intérieur du futur Tucson sera entièrement rénové, s’inspirant du modèle Santa Fe. Les matériaux utilisés seront de meilleure qualité, la finition plus soignée et le nouveau système d’info-divertissement « Pleos » sera intégré, accompagné d’une série d’écrans numériques.

Pour une utilisation quotidienne plus intuitive, des commandes physiques seront toujours présentes. La sortie du nouveau Tucson est prévue pour 2027. Hyundai a de grandes ambitions pour ce modèle, espérant renforcer sa position sur le marché des SUV très compétitif avec ce véhicule innovant.