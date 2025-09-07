IATF 2025 : participation massive des entreprises publiques, un tournant économique majeur

L’année 2025 marque un tournant économique majeur avec la participation massive des entreprises publiques à l’IATF (International African Trade Fair). Cette implication sans précédent dans ce grand rendez-vous du commerce africain souligne l’évolution significative du paysage économique.

Cet article se propose d’explorer les enjeux et les retombées de cette mobilisation exceptionnelle, qui pourrait bien redéfinir les contours du marché africain. Restez connectés pour découvrir comment ces entreprises publiques sont en train de transformer le visage de l’économie africaine.

La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) : une vitrine pour les entreprises algériennes

La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui se tient à Alger du 4 au 10 septembre 2025. Cet événement majeur verra la participation de nombreuses entreprises publiques algériennes, avec l’ambition de renforcer leur présence sur les marchés africains.

Le pavillon algérien accueillera 200 entreprises, toutes désireuses de mettre en lumière leurs capacités de production et d’établir des partenariats avec leurs homologues africains. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de promouvoir le tissu économique algérien et de saisir les opportunités offertes par le marché africain.

Les entreprises algériennes en lice pour conquérir le marché africain

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) compte renforcer ses exportations vers l’Afrique et promouvoir ses produits innovants. Il a récemment atteint une production de 6,40 millions de tonnes de ciment, valorisée à près de 24 milliards DA.

Le Groupe Sonelgaz, acteur majeur de l’énergie et des mines, présentera ses divers services, tandis que le Groupe Sonarem vise à élargir son réseau de partenaires dans le domaine minier.

Le groupe Sonatrach, acteur stratégique du paysage énergétique africain, explorera les opportunités de coopération dans l’énergie. La société Naftal, leader dans la distribution de produits pétroliers, le Groupe Logistrans dans le secteur des transports, et le Groupe Algérie Télécom dans les télécommunications, chercheront également à consolider leur position sur le marché africain.

Les solutions numériques et les initiatives durables à l’honneur

Dans le secteur des télécommunications, Djezzy, opérateur de téléphonie mobile, met en avant ses solutions numériques destinées aux entreprises et aux jeunes entrepreneurs. Cette démarche s’inscrit dans sa volonté d’être un partenaire stratégique du développement économique et numérique en Algérie et en Afrique.

Par ailleurs, le Groupe Sonarem participe à la Foire sous le slogan « Partenaires pour la valorisation des ressources minières en faveur d’un développement durable ». Il entend ainsi promouvoir son savoir-faire technique et ses projets ambitieux dans le domaine minier, tout en respectant les normes internationales.

Ces initiatives témoignent de l’engagement des entreprises algériennes en faveur d’une économie plus durable et innovante.