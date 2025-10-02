IATF 2025 : Tebboune inaugure une réunion cruciale avec les leaders économiques

L’année 2025 marque un tournant décisif pour l’économie mondiale. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré une réunion de grande importance avec les leaders économiques dans le cadre de l’IATF (Foire Internationale du Commerce Africain).

Cette rencontre, qui suscite un intérêt considérable, promet d’être riche en discussions et en débats sur des sujets cruciaux pour l’avenir économique de l’Afrique. Restez connectés pour découvrir les enjeux majeurs de cette réunion et les perspectives qu’elle pourrait ouvrir pour le continent africain.

Abdelmadjid Tebboune préside une rencontre avec les opérateurs économiques à Alger

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a dirigé une réunion importante avec les acteurs économiques au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal à Alger. Cette rencontre avait pour objectif principal de renforcer le succès de la 4ème édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) qui s’est déroulée en septembre dernier.

La réunion s’est tenue en présence du Premier ministre Sifi Ghrieb, de plusieurs membres du gouvernement, de hauts fonctionnaires de l’État et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

Consolidation des acquis de l’IATF 2025 : un objectif majeur

La rencontre, présidée par le chef de l’État algérien, visait à consolider les résultats positifs obtenus lors de la 4ème édition de l’IATF 2025. Cette foire commerciale intra-africaine, qui s’est tenue en septembre dernier à Alger, a été un véritable succès. L’objectif est désormais d’améliorer encore ces résultats ou, au minimum, de les maintenir.

Pour ce faire, les acteurs économiques présents ont discuté des différentes stratégies à mettre en place.

Participation active des hauts responsables à la rencontre

La présence du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, de divers membres du gouvernement et de hauts fonctionnaires de l’État a été notable lors de cette réunion. Leur participation active a contribué à enrichir les discussions et à orienter les stratégies envisagées pour consolider les acquis de l’IATF 2025.

M. Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), était également présent.

🔴🔴 رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري #كمال_مولى: هي لحظة فخر نتقاسمها جميعا بنجاح معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالجزائر ومتيقنون بأنه سيفتح آفاقا اقتصادية واسعة وجديدة

📍#كمال_مولى: « سنعمل على تجسيد وتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تم إمضاؤها في المعرض « … pic.twitter.com/mxUalg5gBW — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) October 2, 2025

Son expertise et son leadership ont apporté une valeur ajoutée significative aux débats, soulignant ainsi l’importance de cette rencontre dans le cadre du renforcement de la réussite économique de l’Algérie.