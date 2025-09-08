IATF 2025 : Un pacte colossal de 300 millions de dollars pour équiper le Nigeria de deux millions de TPE

L’Initiative Africaine pour le Commerce et l’Investissement (IATF) a récemment annoncé un investissement massif de 300 millions de dollars au Nigeria. L’objectif ? Fournir deux millions de terminaux de paiement électronique (TPE) pour stimuler l’économie numérique du pays.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la vision stratégique de l’IATF pour 2025, pourrait bien transformer le paysage financier nigérian. Découvrez comment ce pacte colossal pourrait impacter l’économie locale et favoriser l’inclusion financière à grande échelle.

Accord majeur signé lors de la Foire commerciale intra-africaine IATF 2025

Un accord d’une valeur de 300 millions de dollars a été conclu lors de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se déroule à Alger du 4 au 10 septembre. Cet accord, signé entre l’entreprise algérienne INATEL et le partenaire chinois Morefun Electronic Technology, prévoit la production et l’exportation de deux millions de terminaux de paiement électronique vers le Nigeria.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer les échanges commerciaux intra-africains et de promouvoir la production locale, tout en offrant aux opérateurs algériens de nouvelles opportunités sur les marchés africains.

Les acteurs de l’accord et leurs rôles

L’entreprise algérienne INATEL, filiale de l’Entreprise nationale des télécommunications (ENTC), s’est associée à Morefun Electronic Technology, une entreprise chinoise, pour la réalisation de cet accord. Leur collaboration vise à produire et exporter deux millions de terminaux de paiement électronique vers le Nigeria.

La signature de cet accord a été supervisée par Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications, et Omar Rekkache, Directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI). Ce partenariat stratégique illustre l’engagement des entreprises nationales à développer la production locale et à renforcer les échanges commerciaux intra-africains.

Implications et perspectives de l’accord pour le développement économique

Cet accord, selon Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications, est une étape majeure pour le développement des entreprises nationales et l’encouragement de la production locale. Il renforce également l’intégration économique et les échanges commerciaux intra-africains. M. Zerrouki souligne que cet accord mettra en lumière la production algérienne, notamment dans le domaine des industries électroniques, sur le plan africain.

Il offre aussi aux opérateurs algériens plus d’opportunités pour se positionner sur les marchés africains. C’est donc une avancée significative pour l’économie algérienne et un pas vers une plus grande intégration économique africaine.