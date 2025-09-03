Iberia frappe fort : des billets à prix très bas pour l’Algérie, une offre inédite !

Un souffle nouveau semble agiter le marché du voyage aérien. Une compagnie bien connue pourrait bien créer la surprise avec une offre qui promet de bouleverser les habitudes de voyage entre deux rives de la Méditerranée.

Si les détails précis sont encore à confirmer, l’initiative pourrait rendre les vols plus accessibles que jamais, offrant de nouvelles perspectives de voyage. Préparez-vous à découvrir les contours d’une annonce qui pourrait bien changer la donne pour vos projets de l’année 2025.

Offre spéciale d’Iberia pour les fêtes de fin d’année : billets à prix réduit et promotion sur le vol Espagne-Algérie

Iberia, la célèbre compagnie aérienne espagnole, lance une offre tarifaire exceptionnelle en prévision des fêtes de fin d’année. Cette campagne promotionnelle, qui s’étend du 1er au 22 septembre 2025, propose des tarifs réduits sur un large éventail de destinations, dont l’Algérie. Un billet aller simple pour Alger depuis l’Espagne est proposé à partir de 35 euros.

Cette offre limitée dans le temps est soumise aux conditions générales de vente et dépend des disponibilités. Iberia assure six liaisons par semaine entre Madrid et Alger. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie commerciale visant à stimuler les réservations pendant la période festive.

Autres destinations en promotion et privilèges pour les clients fidèles

Outre l’Algérie, Iberia offre des tarifs réduits sur de nombreuses autres destinations. Les vols vers l’Espagne commencent à 21 euros pour Alicante, Grenade, Pampelune et Ibiza. Pour l’Europe, les prix débutent à 25 euros pour Lisbonne et Porto, 39 euros pour Venise, 42 euros pour Paris et 59 euros pour Londres. Les États-Unis ne sont pas en reste avec New York à partir de 187 euros et Chicago et Washington à 190 euros.

L’Amérique latine est également concernée avec des vols vers Porto Rico et Mexico à partir de 207 et 236 euros respectivement. Une prévente exclusive est réservée aux clients inscrits sur le site web et l’application mobile d’Iberia avant le 1er septembre 2025. De plus, les membres du programme de fidélité Iberia Plus bénéficient d’une réduction supplémentaire de 25% lorsqu’ils utilisent leurs points Avios.

Forfaits combinés vol et hébergement : une offre complète signée Iberia

Iberia va plus loin en proposant des forfaits tout compris, combinant vol et hébergement. Pour New York, un package à partir de 569 euros comprend le vol aller-retour, trois nuits d’hôtel et un bagage en soute. Orlando est accessible à partir de 659 euros avec vol et location de voiture pour une semaine.

Des séjours courts sont également disponibles pour Majorque à partir de 89 euros (vol et location de voiture) et Venise à 119 euros (vol et deux nuits d’hôtel). Ces forfaits incluent un bagage enregistré et permettent aux voyageurs d’accumuler des points Avios, renforçant ainsi l’attractivité du programme de fidélité Iberia Plus.