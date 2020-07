Allier sa passion pour le vin et investir dans ce secteur, c’est possible en effectuant un achat de part de Groupement Foncier Viticole (GFV). Depuis longtemps, le vin a toujours passionné un très grand nombre de Français, et actuellement ils sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à ce marché porteur. Si le secteur viticole en France attire autant les investisseurs amateurs, c’est notamment lié aux différents avantages fiscaux qu’ils peuvent en profiter. Qu’est-ce qu’un Groupement Foncier Viticole ? Comment ça fonctionne et quels sont les principaux avantages ? Suivez le guide.

Groupement Foncier Viticole : de quoi s’agit-il ?

L’achat de parts de groupement viticole permet à l’investisseur de devenir copropriétaire d’une exploitation viticole sans pour autant en être l’exploitant.

En outre, il y a celui qui exploite le domaine. Il endosse toutes les responsabilités et les risques liés à la filière viticole tout en étant dans l’obligation de verser régulièrement un loyer à l’investisseur, peu importe les problèmes qu’il pourrait rencontrer.

Même l’achat de parts de groupements viticole est un investissement sûr, certains risques doivent être pris en compte. Il s’agit notamment de la chute du prix des parcelles de vignes. Certes, cela reste rare, mais autant faire une étude de marché avant d’investir dans un vignoble.

Comment fonctionne un groupement foncier viticole ?

Le principe de fonctionnement du GFV est assez simple. En investissant ses capitaux des parts de groupement viticole, on devient propriétaire d’une parcelle dans un domaine viticole. Dès lors, l’investisseur jouit de tous les avantages liés à l’exploitation du terrain.

En outre, la gestion de toute l’exploitation reste sous la responsabilité d’un viticole professionnel. Celui-ci s’engage à payer un loyer aux propriétaires pendant une certaine période qui dure en moyenne une vingtaine d’années.

Selon ses besoins, l’investisseur peut demander d’être payé en nature. S’il le souhaite, il peut être rémunéré en bouteilles de vin, en sélectionnant les meilleurs millésimes de l’exploitation par exemple.

Quels sont les avantages d’investir dans un GFV ?

Acheter des parts d’un GFV s’avère un placement intéressant pour diversifier son patrimoine. C’est un investissement à long terme qui peut rapporter gros aux investisseurs. En effet, un groupement d’investisseurs peut devenir copropriétaires d’une exploitation de renom.

L’achat de parts d’un GFV présente également d’autres atouts tout aussi attrayants :

Avantages fiscaux

Dans le cadre d’un GFV, l’investisseur peut choisir comment il souhaite être rémunéré. Lorsqu’il souhaite être payé en espèce, il peut bénéficier d’un allégement fiscal entre 25 et 30%. Par ailleurs, il pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le total des ventes s’il vend lui-même ses produits.

Réduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière

Investir dans un groupement foncier viticole, c’est avant tout être propriétaire d’une parcelle de terrain. Cette forme d’investissement offre un certain avantage par rapport aux taxes liées à la fortune immobilier. L’investisseur peut ainsi bénéficier d’une réduction totale ou partielle de l’IFI selon les modalités convenues avant l’achat.

Fiscalité intéressante en cas de donation ou de décès

L’investisseur peut à tout moment léguer sa part à une tierce personne, notamment un membre de sa famille. En cas de décès, les bénéficiaires jouiront d’une exonération sur le droit de succession.

Dans tous les cas, la France offre encore de véritables opportunités aux particuliers et professionnels souhaitant investir dans le vin. Encore faut-il savoir où trouver les meilleurs GFV.