Idées de recettes traditionnelles pour fêter l’Aïd comme un pacha !

L’Aïd el-Kébir ou Aïd al-Adha pour cette année aura lieu dans quelques jours, le 10 juillet 2022 plus précisément. Actuellement, de nombreuses familles musulmanes sont en plein préparatifs de ce grand événement religieux qu’est la fête du sacrifice.

Durant cette fête, les plats traditionnels à base d’agneau sont très prisés par les familles algériennes et musulmanes en général.

La recette traditionnelle du Freekeh à l’agneau

Ce plat originaire du Moyen-Orient est un vrai délice. Très apprécié par les Syriens, les Libanais et les Algériens, ce plat est essentiellement à base de Freekeh, qui est une variété de blé et/ou céréale, et d’agneau.

De plus, non seulement ce plat est riche en fibres, en fer, en potassium, en Vitamine B et en Calcium, mais il contient également un faible taux de gluten et de glycémie.

Le tajine de viande d’agneau

Le tajine hlou d’agneau aux pruneaux et abricots figure parmi les plats les plus connus et les plus appréciés par les Marocains et les Algériens, surtout durant le Ramadan. Il s’agit d’un mets exceptionnel, idéal pour les grandes ou petites fêtes.

Concernant la saveur, le tajine a un goût un peu sucré puisque les pruneaux et les abricots secs sont préparés et cuits avec du sucre ou du miel et de la cannelle.

Le couscous royal Algérien

Le couscous royal est un des plats préférés des Algériens. Parfait pour célébrer l’Aïd al-Adha, ce repas est composé de semoule de couscous moyenne, de viande d’agneau, de pilons de poulet et de merguez.

Tous ces ingrédients sont accompagnés de légumes et assaisonnés avec diverses épices.

Les côtelettes d’agneau cuites au four

Ce repas est souvent préparé à la marocaine. Pour la préparation et la cuisson, les côtelettes sont assaisonnées et marinées dans des épices, comme le poivre, le paprika, le cumin, le sel, le gingembre, l’ail et le curcuma ; ce qui lui donne une saveur plus ou moins épicée.

Entre autres, il est recommandé d’utiliser de l’huile d’olive pour la marinade. Ensuite, elles sont placées au four pour être cuites et rôties pendant environ 30-40 minutes.