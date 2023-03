Idoom Fibre Gamers d’Algérie Télécom : le nouveau service internet très haut débit des gamers

Algérie Télécom vient de lancer sa toute nouvelle offre Idoom Fibre Gamer, pour répondre aux besoins grandissants des joueurs en ligne. Pour cette année 2023, ce nouveau service internet très haut débit fait son apparition sur le marché algérien avec trois packages d’offres différentes.

Des offres qui s’adaptent à tous les budgets

La gamme Idoom Fibre Gamer se décline en 3 formules bien distinctes. Dans un premier temps, la première offre Idoom Fibre High Speed est proposée au prix de 2799DA/mois et propose un Download de 20 Megabits par seconde et un Upload de 10 Mbps.

Vient ensuite l’offre Idoom Fibre Fast Speed qui coûte 3399 DA/mois et qui offre un Download de 50 Mbps et un Upload de 25 Mbps.

Enfin, l’offre Idoom Fibre Light Speed est proposée à 4599 DA/mois avec un Download de 100 Mbps et un Upload de 60 Mbps.

ليكم أنتم📢لاعبي و هواة ألعاب الفيديو 🎮اتصالات الجزائر جابتلكم عرض جديد 😃 :

عرض Idoom Fibre Gamers 🤩 اللي يسمحلكم باش تستمتعو بألعاب الفيديو لي تحبوها مع عروض :

▪️ بـ Ping منخفض✅

▪️ حتى 60 ميغا بت في الثانية Upload⬆️

▪️ حتى 100 ميغا بت في الثانية Download⬇️ pic.twitter.com/iJGZAVgzjl — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 27, 2023

Une panoplie d’accessoires de qualité

Afin de satisfaire au mieux ses clients, Algérie Télécom met à disposition, outre ces différentes offres, une large gamme d’accessoires et périphériques informatiques de qualité. On pourra donc trouver des claviers, des souris, des tapis de souris, des haut-parleurs, des microphones, des supports de casque et bien plus encore.

Les bascules vers Idoom Fibre sans frais supplémentaires

Algérie Télécom ne s’arrête pas là et propose également la possibilité de passer à l’offre Idoom Fibre sans avoir à payer de frais supplémentaires. En effet, les clients ayant un abonnement internet jusqu’à 50 Mégas bénéficieront systématiquement d’une augmentation de leur débit jusqu’à 300 Mégas, soit 6999 DA, au même tarif que celui qu’ils payaient.

Par ailleurs, les nouveaux souscripteurs de cette offre Idoom Fibre auront droit à un terminal optique pour un paiement de 2 mois d’abonnement et 1 mois d’abonnement pour les paliers de débits supérieurs.

Tarification spéciale pour les abonnements ADSL

Pour les anciens clients utilisant l’ADSL, ils auront droit à un tarif exceptionnel à 4500 DA pour un débit allant jusqu’à 10 Mégas. Les abonnés aux paliers de débits supérieurs procéderont quant à eux au paiement de 1999 DA et bénéficieront du transfert du solde restant de leur abonnement ADSL.

Une offre complète pour une expérience gaming optimale

En conclusion, la gamme Idoom Fibre Gamer d’Algérie Télécom apparaît comme une offre incontournable pour tous les amateurs de jeux en ligne. Avec ses larges gammes d’offres permettant de s’adapter à tous les types de budget et ses tarifs préférentiels pour les souscripteurs ADSL, elle permet aux joueurs algériens de profiter pleinement d’une expérience gaming de haute qualité.

و باش تكمل المتعة 🥰 جبنالكم أيضا أكسسوارات خاصة بالـ Gaming ⌨️🖱… على مستوى وكالاتنا التجارية (حسب الكمية المتوفرة)

📌 معلومات أكثر حول عرض Idoom Fibre Gamers على موقعنا الإلكتروني : https://t.co/N5V3zHpCBe — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 27, 2023

