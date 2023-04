Idoom Fibre – Une offre exceptionnelle durant ce mois du Ramadan chez Algérie Télécom

Durant ce mois sacré, Algérie Télécom souhaite faire profiter ses clients de tarifs avantageux avec des offres spéciales. L’une d’entre elles concerne l’offre Idoom Fibre, qui permet aux abonnés de bénéficier d’un modem optique ainsi que trente jours d’accès Internet à un prix très attractif. Cette opération séduira certainement les personnes souhaitant s’équiper d’un nouvel équipement ou souscrire à une connexion Internet de qualité.

Les détails de l’offre Idoom Fibre

L’offre Idoom Fibre se présente comme suit :

(Gigabit Passive Optical Network), qui est une technologie permettant de fournir des services Internet haut débit via un réseau de fibres optiques. Trente jours d’accès Internet offerts, permettant aux clients de tester la qualité de la connexion et de leur nouveau matériel.

Comment profiter de cette offre ?

Les personnes intéressées par cette offre doivent se rendre dans l’une des agences commerciales d’Algérie Télécom afin de souscrire à l’offre Idoom Fibre et bénéficier de la promotion en payant 1.999 dinars, tarif de souscription. Ils auront comme bonus un débit de quinze (15) méga. Il est également possible de se renseigner et de demander des informations complémentaires en contactant le service client de l’opérateur.

انترنت الألياف البصرية بأعلى سرعة وبسعر هــــايل 1999 دج

اشتركوا في خدمة أنترنت الألياف البصرية Idoom Fibre مع اختيار عرض 15 ميغا و تحصلوا على :

جهاز مودم الألياف البصرية

شهر أنترنت تقدروا ديرو اختبار الأهلية بسهولة مباشرة عبر موقعنا :https://t.co/VDGLQwoakv pic.twitter.com/Rx8yOH2eHD — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) April 5, 2023

L’essor de la fibre optique en Algérie

Depuis plusieurs années, l’Algérie connaît un véritable boom en matière de fibre optique, avec un déploiement massif de cette technologie dans l’ensemble du pays. Cette évolution s’explique notamment par la volonté du gouvernement et des opérateurs de télécommunication de moderniser les infrastructures existantes et d’offrir des services Internet haut débit de qualité à la population.

La mise en place de la fibre optique permet ainsi :

Une amélioration significative de la qualité et de la vitesse des connexions Internet. Un accès facilité aux services numériques pour les entreprises et les particuliers (e-commerce, e-administration, etc.).

Un accès facilité aux services numériques pour les entreprises et les particuliers (e-commerce, e-administration, etc.). Une réduction de la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales.

En proposant des offres promotionnelles telles que l’Idoom Fibre, Algérie Télécom participe activement à cet essor et encourage l’équipement en matériel optique de ses clients, pour leur offrir une expérience utilisateur optimale.

Une offre à saisir pour les clients d’Algérie Télécom

En somme, l’offre Idoom Fibre d’Algérie Télécom est une opportunité intéressante pour les abonnés souhaitant s’équiper d’un modem optique et tester un accès Internet haut débit. Cette promotion, valable durant le mois du Ramadan, permettra à de nombreux clients de bénéficier des avantages de la fibre optique à un prix réduit.

Il est important de noter que cette offre est réservée aux clients d’Algérie Télécom et nécessite une souscription auprès de l’une de ses agences commerciales. Pour plus d’informations sur les conditions et modalités de l’offre Idoom Fibre, n’hésitez pas à vous rendre dans une agence ou à contacter le service client.

