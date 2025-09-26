Ifrane s’engage : le pari audacieux du tourisme durable pour 2025

Ifrane, surnommée la « Petite Suisse du Maroc », est une ville qui ne cesse de surprendre. Connue pour son architecture unique et ses paysages à couper le souffle, elle se lance aujourd’hui un nouveau défi : celui du tourisme durable. Un pari audacieux, mais nécessaire, pour préserver son patrimoine naturel exceptionnel tout en continuant à attirer les visiteurs du monde entier.

Découvrez comment Ifrane compte concilier développement touristique et respect de l’environnement pour faire de cette vision une réalité d’ici 2025. Une initiative inspirante qui pourrait bien faire école dans d’autres régions du globe.

Conférence internationale sur l’écotourisme et l’investissement responsable à Ifrane : une ouverture marquante

En prélude à la Journée mondiale du tourisme, Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, a inauguré la Conférence Internationale sur l’Écotourisme et l’Investissement Responsable à Ifrane.

L’événement, qui s’est déroulé en présence de plusieurs ministres, a mis en lumière l’importance croissante de l’écotourisme et de l’investissement durable pour le Maroc. Dans son discours d’ouverture, Mme Ammor a souligné la transformation profonde du tourisme mondial vers plus d’authenticité et de durabilité, un changement qui se reflète également dans l’augmentation des touristes venant au Maroc pour des expériences durables.

Le Maroc s’engage pour un tourisme durable

La ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, a souligné l’augmentation significative des touristes venant au Maroc pour des expériences durables, passant de 5% à 10% entre 2019 et 2024.

Face à cette tendance, le gouvernement marocain a mis en place plusieurs initiatives pour soutenir la durabilité du secteur.

Parmi elles, le programme Go Siyaha – Croissance Verte, qui accompagne la transition écologique des établissements touristiques, le programme de valorisation de 16 villages touristiques, visant à développer des écosystèmes intégrés et à créer des emplois locaux, ainsi que la Nouvelle Charte de l’Investissement, encourageant les projets durables et responsables.

La SMIT et le programme écotouristique d’Ifrane : un investissement responsable

Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), a souligné le rôle crucial de la SMIT dans la création d’un écosystème d’investissement durable. Chaque projet soutenu par la SMIT intègre des formes d’hébergement alternatifs et des activités en plein air, tout en mettant l’accent sur des pratiques durables. Par ailleurs, Ifrane, hôte de la conférence, bénéficie d’un ambitieux programme écotouristique avec un investissement de plus de 730 millions de dirhams.

Ce projet renforcera l’attractivité d’Ifrane sur le segment de l’écotourisme et créera des retombées positives pour les communautés locales. La conférence a réuni plus de 150 participants, experts, investisseurs et opérateurs venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord.