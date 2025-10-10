Imane Khelif, la boxeuse éblouissante qui a conquis le défilé CHANEL à la Fashion Week de Paris avec une élégance inattendue

Lors de la récente Fashion Week de Paris, une étoile a brillé d’un éclat particulier Imane Khelif. Cette championne algérienne de boxe a su conquérir le défilé Chanel avec une élégance inattendue, marquant ainsi les esprits.

2025 Fashion Week La Fashion Week de Paris 2025 a été le théâtre de l'apparition remarquée d'Imane Khelif au défilé Chanel.

Entre tenue minimaliste et lancement audacieux de sa propre marque de cosmétiques, découvrez comment cette sportive hors pair s’est imposée sur le podium de la mode.

La boxeuse algérienne Imane Khelif au défilé Chanel. pic.twitter.com/TFtD5r2fBo — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 7, 2025

Imane Khelif, une étoile montante à la Fashion Week de Paris

La Fashion Week de Paris (du 29 septembre au 7 octobre 2025) a été marquée par l’arrivée remarquée d’Imane Khelif. Loin des rings de boxe, la championne algérienne a su attirer tous les regards lors du défilé Chanel le 6 octobre.



Elle était présente pour découvrir la première collection du nouveau directeur artistique Matthieu Blazy, qui a été saluée comme un tournant audacieux pour la maison de couture.

La voir sur le tapis rouge parmi les grandes figures internationales était inspirant. Elle prouve que le sport et la mode peuvent se rencontrer avec élégance.

Sarah, 27 ans, passionnée de mode

Khelif s’est distinguée parmi un groupe de célébrités internationales, affirmant son ascension fulgurante dans l’univers de la mode. Sa présence à cet événement phare témoigne de son entrée dans la sphère très sélecte des icônes mondiales du style.

Une tenue éblouissante qui fait écho à l’héritage de Chanel

Lors du défilé, Khelif a brillé dans une tenue minimaliste blanche rehaussée de touches noires. Cette combinaison rappelle le contraste noir et blanc cher à Gabrielle Chanel, fondatrice de la maison de couture. Ce choix vestimentaire n’est pas anodin, il souligne l’élégance intemporelle et l’audace qui caractérisent la marque.

Ce look était parfaitement aligné avec l’ADN de Chanel. Imane a su porter cette tenue avec assurance et grâce.

Maya, 33 ans, styliste indépendante

En plus de sa présence au défilé, Khelif a participé à des séances photo privées pour Chanel. Ces clichés mettent en lumière le dialogue entre force et délicatesse que Matthieu Blazy a voulu inscrire dans sa collection printemps-été 2026. Une manière pour la championne de boxe de montrer qu’elle incarne parfaitement cette dualité.

Le lancement audacieux de BELINCO

Profitant de la Fashion Week, Imane Khelif a dévoilé son nouveau projet BELINCO, sa marque de cosmétiques de luxe.

Sur les réseaux sociaux, elle décrit cette entreprise comme « l’expression de sa personnalité » et une étape importante dans son parcours.

Carrière sportive Nouvelle aventure Valeurs communes Championne de boxe Fondatrice de la marque BELINCO Détermination, élégance et ambition Force physique et mentale Vision entrepreneuriale Affirmation de soi Reconnaissance nationale Rayonnement dans la mode et beauté Influence grandissante

Cette initiative confirme que Khelif aspire à jouer un rôle majeur dans l’industrie de la beauté, tout en conservant les valeurs de détermination et d’élégance qui font sa signature. Avec BELINCO, elle entend bien marquer le monde de la cosmétique de son empreinte.