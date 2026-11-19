Le Canada a arrêté le 5 novembre ses cibles d’immigration pour 2027-2029. Les admissions de résidents permanents d’expression française hors Québec doivent passer de 31 825 en 2027 à 40 200 en 2029. Les Algériens forment déjà le deuxième groupe admis dans ce contingent, derrière les Camerounais.

Des cibles qui montent de 9,5 % à 12 %

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) maintient le total à 380 000 résidents permanents par an sur les trois années, avec une fourchette de 352 500 à 422 000. À l’intérieur de cette enveloppe, la part réservée aux francophones installés hors Québec grimpe : 9,5 % en 2027, 10,5 % en 2028, 12 % en 2029, soit 31 825, 35 175 puis 40 200 personnes.

Ces places ne s’ajoutent pas au total elles en font partie. Le Québec, qui sélectionne lui-même ses immigrants économiques, reste en dehors du calcul, et IRCC précise que les chiffres pourront être revus une fois le plan québécois pour 2027 déposé. Les cibles de 2028 et 2029 sont présentées comme indicatives et seront confirmées chaque année.

La catégorie économique absorbe 244 700 admissions annuelles. Le programme fédéral des travailleurs qualifiés, géré par Entrée express, en compte 100 000 par an, les programmes provinciaux 95 000.

L’Algérie, deuxième pays d’origine en 2025

Le tableau de bord d’IRCC sur l’immigration francophone, arrêté au 25 février 2026, chiffre à 29 630 les résidents permanents d’expression française admis hors Québec en 2025, soit 8,9 % des admissions dans ces provinces. La cible de l’année, fixée à 8,5 %, a été dépassée. En 2021, ils n’étaient que 6 950, pour 2 % du total.

Parmi eux, 2 700 étaient des citoyens algériens. L’Algérie arrive au deuxième rang des pays de citoyenneté, loin derrière le Cameroun et ses 11 935 admissions, mais devant le Maroc (2 615), la France (1 940) et la Tunisie (815). Les ressortissants de pays d’Afrique et du Moyen-Orient représentent 84,8 % de ces admissions francophones.

Ces arrivées se concentrent sur quelques régions. Ottawa a accueilli 12 125 de ces nouveaux résidents en 2025, devant Toronto (4 105), Edmonton, Calgary et Moncton. Beaucoup de ces admis demandent ensuite la citoyenneté canadienne.

Entrée express : 60 500 invitations francophones en 2026

La catégorie « compétence linguistique en français » d’Entrée express est la principale porte d’entrée. Elle exige le niveau 7 des Niveaux de compétence linguistique canadiens dans les quatre compétences, mesuré par un test reconnu. Douze rondes lui ont été consacrées en 2026, pour 60 500 invitations. La dernière, le 27 octobre, s’est arrêtée à 407 points, contre 435 onze jours plus tôt.

Le seuil de ces rondes reste très inférieur à celui des rondes générales, qui dépassent 500 points. Mais aucune invitation n’a été émise depuis le 28 octobre : le barème a changé le 3 novembre et les rondes sont suspendues le temps du recalcul des profils, annoncé pour deux semaines au plus.

Le nouveau facteur d’intégration au marché du travail rapporte jusqu’à 150 points, pour une expérience canadienne ou une offre d’emploi dans une profession à salaire élevé, jamais les deux. Aucune des cibles francophones ne réserve de place par nationalité.

Sources