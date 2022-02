Immigration au Canada : les nouvelles procédures pour le Paramédic

Le Canada figure désormais parmi l’une des meilleures destinations des bacheliers. Malgré ses avantages, entrer dans les universités du pays s’annonce un peu difficile, notamment dans le domaine du paramédical. Il existe néanmoins une solution destinée à simplifier les démarches des étudiants concernés.

Comment optimiser ses chances ?

Explorer le Canada permettra aux étudiants de bénéficier d’une bonne qualité de vie. De quoi allier facilement le travail et les études. Non seulement le pays collabore avec des enseignants de renom, mais il dispose également d’une dizaine d’universités les plus connues à travers le monde.

Pour faciliter les requêtes, le traitement et le transfert des données, la plateforme Arrima a été mise en place au Québec depuis l’année 2018. Elle propose dorénavant un grand panel de services pour les étudiants.

Grâce à ce site, ces derniers disposent désormais d’une multitude d’opportunités pour continuer leurs cursus universitaires, peu importe leur niveau scolaire (bac, bac+1, bac +2 ou une licence).

Pour maximiser les chances des algériens souhaitant se spécialiser dans le monde des sciences infirmière ou du paramédical, voici les 3 domaines qu’ils pourront choisir.

DEC soins infirmiers : idéal pour ceux qui possèdent un niveau CEGEP ou terminal. Il s’agit d’un diplôme similaire au Brevet de Technicien supérieur ou BTS.

DEP soins infirmiers : adapté pour un étudiant avec un niveau de 2è année secondaire. Il correspond au brevet d'études professionnelles ou BEP.

Baccalauréat en sciences infirmières : le meilleur allié pour ceux qui détiennent un diplôme en paramédical justifiant d’un niveau terminal. Ce diplôme est apparenté à la licence.

Comment tirer avantage de la plateforme Arrima ?

Comme susmentionné, Arrima est un site disposant de plusieurs services pour les étrangers souhaitant se déplacer au Canada. Gratuite, cette plateforme est ouverte à tous, que ce soit pour les travailleurs ou les étudiants.

D’ailleurs, les dernières mises à jour facilitent les démarches pour étudier au Canada. Pour ce faire, il suffit de suivre les différentes étapes de l’inscription :

Déposer une demande de sélection temporaire en ligne

Réunir tous les documents à fournir avant de les scanner

Rassembler tous les dossiers dans un fichier PDF

48 heures plus tard, réceptionner le numéro de dossier qui facilitera la soumission des documents sur la plateforme Arrima

S’inscrire sur le site susmentionné

Remplir efficacement tous les champs recommandés comme ceux des coordonnées et de l’identité

Utiliser le même nom que celui qui est affiché dans le passeport

S’en tenir aux instructions sur la plateforme pour déposer les dossiers.

Obtenir un message de confirmation

Étant donné que ce site fonctionne sous forme de score, il serait toujours préférable, lors de l’inscription, d’opter pour la langue française. Cette technique fera augmenter les points. Un classement sera effectué par la suite afin de simplifier la sélection.