Immigration : ce pays Schengen facilite enfin les démarches, une aubaine pour les futurs résidents

L’immigration est un sujet qui suscite de nombreux débats à travers le monde. Cependant, un pays de l’espace Schengen se distingue en facilitant les démarches pour les futurs résidents. Cette nouvelle approche pourrait bien être une véritable aubaine pour ceux qui envisagent de s’y installer. Dans cet article, nous allons explorer cette évolution majeure et ses implications potentielles.

Restez avec nous pour découvrir quel pays a pris cette initiative audacieuse et comment cela pourrait changer la donne pour les aspirants immigrants.

L’Espagne assouplit sa politique d’immigration pour les non-européens

L’Espagne a récemment mis en œuvre de nouvelles mesures visant à faciliter l’entrée et le séjour des ressortissants non-européens. Ces modifications, qui sont entrées en vigueur le 20 mai, ont pour objectif de simplifier et de rationaliser les procédures d’immigration, permettant ainsi la régularisation de près de 300 000 personnes par an.

Elles visent également à éliminer la double vérification des mêmes exigences et à réduire considérablement les délais d’attente. Cinq programmes officiels d’installation ont été clairement définis : social, socio-éducatif, lié au travail, lié à la famille et familial avec option de la deuxième chance.

Les cinq programmes d’installation en Espagne : une nouvelle approche pour les immigrants

Ces cinq programmes d’installation, introduits par l’Espagne, visent à aider les travailleurs étrangers à comprendre leurs droits et à fournir aux familles les informations nécessaires pour changer ou mettre à jour leur statut d’immigration. En outre, la nouvelle réglementation a amélioré la définition des différents types de titres de séjour accordés aux étrangers en Espagne.

Par exemple, il est désormais possible pour un immigrant sans papiers de travailler en tant que salarié ou d’exercer une activité indépendante dès son arrivée. De plus, le temps nécessaire pour vivre en Espagne afin de bénéficier d’une régularisation a été réduit de trois à deux ans.

Les organisations de protection des migrants expriment leurs inquiétudes

Malgré les avancées, certaines organisations de défense des droits des migrants restent sceptiques face à ces nouvelles réglementations. Leur principale préoccupation concerne les demandes d’asile et de protection internationale qui pourraient être refusées.

Elles craignent que le temps passé en Espagne en attente d’une décision sur une demande d’asile ne soit pas pris en compte lors de la demande d’un permis de séjour, si l’asile est finalement refusé. Ces organisations appellent donc à une plus grande clarté et à des garanties supplémentaires pour assurer la protection des droits des demandeurs d’asile.