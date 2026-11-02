Immigration en Europe : près de 46 000 Algériens visés par un ordre de départ en 2025

Près de 46 000 Algériens ont reçu un ordre de quitter le territoire dans l’Union européenne en 2025.

Les statistiques d’Eurostat révèlent également des écarts importants entre les décisions prononcées et les retours effectivement réalisés.

Les Algériens en tête des nationalités concernées

Selon les données d’Eurostat rapportées par Toute l’Europe, 45 890 ressortissants algériens ont fait l’objet d’un ordre de départ en 2025.

Ils arrivent en première position, devant les Marocains (29 220) et les Turcs (24 780). Les Syriens suivent avec 20 030 décisions, devant les Afghans, qui en comptabilisent 18 280.

Au total, les pays de l’Union européenne ont délivré 491 950 ordres de quitter le territoire à des ressortissants de pays tiers en 2025, contre 464 985 en 2024. Cette progression représente une hausse de 5,8 % en un an.

La France enregistre le plus grand nombre d’OQTF

Avec 137 550 décisions prononcées en 2025, la France arrive en tête des États membres, représentant près de 28 % du total européen. Elle devance l’Allemagne, avec 55 240 mesures, et l’Espagne, qui en compte 53 700.

En France, l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut notamment être prononcée lorsqu’un étranger se trouve en situation irrégulière ou après un refus de titre de séjour.

La mesure peut prévoir un délai de départ volontaire, généralement fixé à 30 jours, ou imposer un départ sans délai. La personne concernée dispose également de la possibilité de contester la décision devant la justice administrative.

Les retours effectifs restent moins nombreux

En 2025, 135 460 ressortissants de pays tiers ont effectivement quitté un État membre de l’UE à la suite d’une décision d’éloignement, contre 112 040 en 2024, soit une hausse de 20,9 %.

L’Allemagne a enregistré le plus grand nombre de retours, avec 29 295 personnes, devant la France (14 940) et la Suède (11 250). Le rapport entre les retours et les ordres de départ atteint 53 % en Allemagne, contre 10,9 % en France.

Pour les nationalités, les Turcs arrivent en tête des retours vers les pays tiers avec 12 785 personnes, suivis des Géorgiens (10 330), des Syriens (8 265), des Albanais (7 970) et des Russes (5 670).

Les Algériens ne figurent pas parmi les cinq premières nationalités recensées pour les retours effectifs en 2025. Ces chiffres comprennent les départs volontaires et les éloignements forcés, y compris ceux liés à des décisions prises les années précédentes.