Immobilier et logement en Algérie : L’AADL distribuera plus de 100.000 logements en 2023

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL), Fayçal Zitouni, a récemment annoncé que plus de 100.000 logements seront distribués d’ici 2023, ce qui constitue un grand pas en avant pour le programme de construction de logements en Algérie. Il a également précisé que 100.000 autres appartements ont été livrés en 2022 et que 15.000 souscripteurs n’ont pas encore reçu leurs clés depuis novembre dernier, ce qui a motivé l’AADL à leur donner un délai de 15 jours pour régulariser leurs paiements.

Dans ce contexte, les clients retardataires seront notifiés par e-mail et, en cas de non-paiement, leurs logements seront attribués à d’autres attributaires. Dans ce numéro, nous vous fournissons plus de détails sur ce sujet.

Tous les travaux seront terminés avant fin 2023

Fayçal Zitouni a également confirmé que les constructions en cours seront terminées avant la fin de l’année 2023. Cette annonce représente une excellente nouvelle pour tous les souscripteurs AADL qui attendent leurs logements depuis des mois, même pour ceux qui ont pris du retard dans leurs paiements.

En effet, l’AADL a lancé un appel pour que tous les souscripteurs retardataires régularisent leur situation avant la fin du délai de 15 jours défini par l’Agence, et ce, à travers une note publiée sur sa page Facebook officielle.

L’Agence AADL met à jour son site web

L’Agence AADL a également annoncé qu’elle mettra à jour le site web de l’organisation ainsi que ses comptes sur les réseaux sociaux afin de permettre aux souscripteurs d’avoir une meilleure compréhension et un meilleur suivi du processus d’attribution des logements.

Les clients peuvent désormais consulter les informations concernant leurs logements sur le site web et suivre leur progression sur les réseaux sociaux. Ces modifications devraient permettre aux clients de mieux se tenir au courant des dernières nouvelles et des derniers développements concernant leurs logements.

Bref, cette annonce est une très bonne nouvelle pour tous les souscripteurs AADL en Algérie qui attendent leurs logements depuis des mois. Avec la distribution de plus de 100.000 logements prévue pour 2023, l’Algérie franchit un pas important vers la réalisation de son programme de constructions de logements.