Importation de véhicules : Kamel Rezig dévoile les dernières tendances, voici ce qu’il faut savoir

L’importation de véhicules est un secteur en constante évolution, et pour rester à la pointe, il est essentiel de connaître les dernières tendances. Kamel Rezig, expert reconnu dans ce domaine, nous offre un aperçu des nouvelles orientations qui façonnent le marché. Que vous soyez un professionnel du secteur automobile ou simplement un passionné, cet article vous fournira des informations précieuses pour comprendre l’évolution de ce secteur.

Alors, préparez-vous à découvrir les tendances actuelles de l’importation de véhicules selon Kamel Rezig. Restez avec nous pour une analyse détaillée et approfondie.

Importations de véhicules : Kamel Rezig fait le point

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a apporté des précisions sur l’importation de véhicules neufs en réponse à une interrogation du député Beldjilali Ahmed. Il a indiqué que 20 concessionnaires avaient sollicité, via une plateforme numérique dédiée en 2023, le document de domiciliation bancaire nécessaire pour importer des véhicules.

Suite à ces demandes, des licences d’importation ont été délivrées pour un total de 288 099 véhicules, soit une valeur de 2,572 milliards de dollars américains. Toutefois, les données de la direction générale des Douanes montrent un écart entre les licences accordées et les importations réellement réalisées au cours des trois dernières années (2022-2023).

Analyse des chiffres d’importation de véhicules : une performance contrastée

Sur la période 2022-2023, seulement 179 255 véhicules ont été importés, pour une valeur de 2,114 milliards de dollars américains, malgré l’octroi de licences pour 288 099 unités. Neuf concessionnaires ont dominé ces importations, avec 125 296 véhicules pour un montant de 1,767 milliard de dollars américains. Par ailleurs, 11 opérateurs n’ont importé que 53 929 unités, soit à peine 50% de leurs quotas autorisés.

Cette sous-performance soulève des interrogations sur les causes de ce retard et la capacité de certains acteurs à répondre aux besoins du marché. En parallèle, les importations de véhicules de manutention ont connu une hausse significative, atteignant 1 milliard de dollars américains en 2024.

Attribution des futurs quotas d’importation : un équilibre à trouver

Concernant les futurs quotas d’importation de véhicules neufs, Kamel Rezig a rappelé que leur attribution relève de la commission ministérielle conjointe (Industrie-Commerce). Les décisions sont prises en tenant compte des besoins du marché national et de l’évolution de la production automobile locale.

L’objectif est de parvenir à un équilibre entre l’offre de véhicules importés et le développement de l’industrie automobile nationale, dans un contexte où le renouvellement du parc automobile vieillissant devient une nécessité. Cette approche vise à soutenir l’économie nationale tout en répondant aux besoins croissants des consommateurs.