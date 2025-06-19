Importation de véhicules récents : Le ministère de l’Intérieur optimise les démarches d’immatriculation pour 2025

L’importation de véhicules récents est une pratique courante en France. Cependant, les démarches d’immatriculation peuvent parfois s’avérer complexes et chronophages. Dans une volonté d’amélioration continue, le ministère de l’Intérieur a décidé d’optimiser ces procédures pour faciliter la vie des usagers. Découvrez dans cet article comment ces nouvelles mesures vont transformer votre expérience d’importation de véhicules à partir de cette année 2025.

Le ministère de l’Intérieur algérien affine les procédures d’immatriculation pour les véhicules importés récents

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire en Algérie a entrepris un travail minutieux pour améliorer les procédures d’immatriculation des véhicules importés de moins de trois ans. Cette démarche vise à faciliter le processus pour les propriétaires de ces véhicules. Le wali de Béjaïa, Kamal Eddine Karbouche, a récemment appelé ces derniers à finaliser leurs démarches avant la date limite fixée au 19 juin.

Ce travail est nécessaire pour assurer une gestion efficace et transparente des dossiers d’immatriculation, impactant directement les propriétaires de véhicules importés récents.

Documents requis pour l’immatriculation des véhicules importés

Pour finaliser l’immatriculation, les propriétaires doivent fournir un ensemble de documents spécifiques. Parmi ceux-ci figurent le certificat d’immatriculation étranger ou un document équivalent, le certificat de dédouanement (modèle 846), la déclaration en douane et une copie de la pièce d’identité nationale. Ces documents permettent le téléchargement électronique des données d’identité du propriétaire.

Les résidents étrangers doivent également fournir une copie de leur passeport valide, un acte de naissance et un justificatif de résidence. Il est à noter que le formulaire de demande d’immatriculation est généré automatiquement par les services compétents, allégeant ainsi la charge administrative pour les propriétaires.

Calendrier pour l’immatriculation des véhicules importés

Le département ministériel a établi un calendrier précis pour l’immatriculation des véhicules importés. Les propriétaires de véhicules dédouanés jusqu’au 31 décembre 2024 sont invités à déposer leur dossier d’immatriculation avant cette date. À partir du 12 mai 2025, l’opération concernera les véhicules dédouanés depuis la publication du décret exécutif 23-74.

Pour ceux dédouanés à compter du 1er janvier 2025, ils devront attendre le 22 juin 2025 pour entamer leurs démarches. Le wali de Béjaïa, Kamal Eddine Karbouche, insiste sur l’importance de respecter ces délais pour assurer une gestion efficace des dossiers.