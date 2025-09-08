Importation de voitures : L’interminable attente des clients, une réalité en 2025

L’importation de voitures est un sujet qui suscite de plus en plus d’intérêt et de préoccupations. En 2025, l’attente des clients pour recevoir leur véhicule importé semble s’éterniser, créant une frustration palpable.

Cet article se propose d’explorer cette réalité, en mettant en lumière les causes de ces délais prolongés et leurs conséquences sur le marché automobile. Restez avec nous pour comprendre pourquoi l’importation de voitures est devenue un parcours du combattant pour de nombreux acheteurs.

Le programme d’importation de véhicules neufs : une impasse qui sème le doute

Près de deux ans après son lancement, le programme d’importation de véhicules neufs se retrouve dans une impasse inédite. Des milliers de clients, ayant versé un acompte de 10% du prix du véhicule, sont plongés dans l’incertitude, sans livraison, remboursement ou explication claire sur la suite des événements.

Ce programme, initialement conçu pour stimuler un marché automobile en difficulté, est confronté à des obstacles imprévus, dont les origines restent obscures. En conséquence, l’importation effective est en pause depuis plus d’un an et demi, rendant impossible la réalisation des commandes passées auprès des concessionnaires agréés.

Le cadre juridique : des dispositions claires mais non appliquées

Malgré un cadre juridique bien défini, stipulant des délais de livraison stricts, la réalité sur le terrain est tout autre. Selon le décret exécutif n°22-383 du 17 novembre 2022, un véhicule doit être remis au client dans un délai maximal de 45 jours après la commande, ou en 7 jours en cas de paiement intégral.

En cas de non-respect, le client peut exiger un remboursement avec une indemnisation de 10%, comme l’article 19 du cahier des charges le précise.

Cependant, malgré la clarté de ces dispositions, elles ne sont pas concrètement mises en œuvre. Les mécanismes de régulation semblent déconnectés des réalités vécues par les consommateurs, révélant les limites d’un système dont les promesses tardent à se matérialiser.

Impact sur la confiance des citoyens et perspectives d’amélioration

Ce blocage prolongé, malgré un encadrement juridique clair, met en lumière les failles d’un système dont les engagements peinent à se concrétiser. Cette situation alimente une frustration croissante chez les clients, exacerbée par l’absence d’un calendrier précis et de renseignements concrets sur la suite du programme. La confiance entre les acteurs du marché et les citoyens est sérieusement ébranlée.

Pour restaurer cette confiance, il est impératif de revenir à une transparence totale, une cohérence opérationnelle et le respect des engagements contractuels. Des solutions pourraient inclure une communication plus efficace et régulière avec les clients, ainsi qu’une meilleure application des dispositions légales.