L’Algérie a récemment annoncé une importation massive de viandes rouges en provenance du Soudan. Cette décision intervient suite à l’augmentation constante de la demande nationale en produits carnés et aux difficultés d’approvisionnement auprès des marchés traditionnels tels que l’Europe. Face à cette situation, le gouvernement algérien a opté pour le Soudan comme source alternative d’importation.

Cette importation permettra ainsi de répondre aux besoins du marché national et de diversifier les sources d’approvisionnement en viandes rouges.

Date fixée pour l’arrivée des premières cargaisons

Les autorités algériennes ont fixé la date d’arrivée des premières cargaisons de viandes rouges en provenance du Soudan. Celles-ci sont disponibles sur le territoire algérien depuis le 02 avril 2023. Cet accord entre les deux pays permettra d’assurer un approvisionnement régulier en viande rouge de qualité et à des prix compétitifs tout au long de l’année.

Afin de garantir une distribution équitable et transparente des viandes rouges importées, les autorités compétentes ont dévoilé la liste des points de vente qui seront chargés de leur commercialisation. Parmi ces points de vente, on retrouve les grandes surfaces et supermarchés d’Alviar. Pour en savoir plus sur ces points de ventre, veuillez visiter le site souk.madr.gov.dz

Il est à noter que ces viandes rouges importées seront vendues au prix unique de 1.200 dinars le kg afin de garantir leur accessibilité aux consommateurs.

Des normes sanitaires strictes pour garantir la qualité des produits

L’importation de viandes rouges depuis le Soudan se fera dans le respect des normes sanitaires internationales en vigueur. Les autorités algériennes ont souligné que des contrôles rigoureux seront menés par les services vétérinaires compétents tant au niveau du pays exportateur qu’à l’arrivée des cargaisons en Algérie.

Ces mesures permettront d’assurer la qualité et la sécurité des produits carnés importés pour la consommation des citoyens algériens.

Une collaboration étroite entre les deux pays

L’accord d’importation de viandes rouges entre l’Algérie et le Soudan témoigne d’une collaboration étroite entre les deux pays, notamment dans le domaine agricole. En effet, cette relation privilégiée contribuera à renforcer les échanges commerciaux entre les deux nations et à créer de nouvelles opportunités d’affaires dans le secteur agroalimentaire.

Perspectives d’avenir pour le marché de la viande rouge en Algérie

Avec cette importation massive de viandes rouges en provenance du Soudan, l’Algérie pourra répondre aux besoins croissants de sa population en produits carnés de qualité. Cela contribuera également à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des marchés traditionnels d’importation tels que l’Europe.

À long terme, cette stratégie pourrait permettre à l’Algérie de développer ses propres capacités de production et d’élevage, et ainsi devenir moins dépendante des importations en matière de viande rouge.

Les défis à relever

Si cette importation de viandes rouges depuis le Soudan présente de nombreux avantages pour l’Algérie, elle soulève également certains défis à relever. Parmi ceux-ci figurent :

La mise en place d’une logistique efficace pour assurer la conservation et la distribution des produits carnés.

La mise en place d’une logistique efficace pour assurer la conservation et la distribution des produits carnés. Le respect des normes sanitaires internationales et le suivi régulier de la qualité des produits importés.

Le respect des normes sanitaires internationales et le suivi régulier de la qualité des produits importés. La garantie d’un approvisionnement régulier et diversifié en viandes rouges pour répondre aux besoins des consommateurs algériens.

En conclusion, l’importation de viandes rouges en provenance du Soudan offre une solution intéressante pour répondre à la demande nationale en Algérie. Toutefois, les autorités devront veiller à mettre en place un cadre adéquat pour assurer leur qualité et leur accessibilité aux consommateurs.

Sources