Importations bloquées : l’Abef exhorte les banques à domicilier les transactions, une solution imminente ?

Face à la problématique des importations bloquées, l’Abef (Association des Banques et Établissements Financiers) appelle les banques à domicilier les transactions. Cette proposition pourrait-elle être la solution tant attendue pour débloquer la situation ? Cet article se propose d’analyser cette recommandation de l’Abef, ses implications et son potentiel pour résoudre le problème actuel.

Nous explorerons également les défis que cette mesure pourrait rencontrer et les perspectives qu’elle offre dans le contexte économique de 2025. Restez connectés pour comprendre les enjeux de cette actualité financière majeure.

Libération exceptionnelle des marchandises bloquées : une décision du ministère du Commerce extérieur

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé une libération exceptionnelle des marchandises importées actuellement bloquées dans les ports, aéroports et zones sous contrôle douanier. Cette décision intervient suite à l’instauration d’une nouvelle procédure le 9 juillet dernier, exigeant la présentation d’un programme prévisionnel d’importation pour effectuer la domiciliation bancaire et le dédouanement. Cette mesure a entraîné un blocage des marchandises dans les ports algériens.

L’Association des banques et des établissements financiers (Abef) a été saisie par les services du ministère pour instruire les banques à procéder à la domiciliation exceptionnelle de toutes les opérations d’importation concernées.

Demande de l’Abef pour la domiciliation des opérations d’importation

L’Association des banques et des établissements financiers (Abef) a sollicité les banques pour qu’elles effectuent, de manière exceptionnelle, la domiciliation de toutes les opérations d’importation de biens et marchandises bloquées. La domiciliation des opérations d’importation signifie que les transactions sont gérées par une banque locale, facilitant ainsi le processus d’importation.

Cette demande intervient après la décision du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations de libérer les marchandises bloquées. L’Abef espère ainsi accélérer le déblocage des marchandises en attente dans les ports, aéroports et zones sous contrôle douanier.

Actions gouvernementales pour résoudre la situation des marchandises bloquées

Les ministres du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, ainsi que celui des Finances, ont tenu une réunion le 3 août pour examiner la situation des marchandises importées bloquées. Cette rencontre a également vu la participation des directeurs généraux des Douanes et de l’Agence algérienne de promotion des investissements, entre autres.

Suite à cette réunion, il a été décidé de libérer exceptionnellement toutes les marchandises bloquées. Parallèlement, la Direction générale des Douanes a autorisé le dédouanement des marchandises bloquées, sous certaines conditions. Le président de la République a également tenu une réunion sur la question des importations et des exportations.