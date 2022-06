Impressionnante tempête sur les plages de Zemmouri

La saison estivale 2022 en Algérie a été officiellement ouverte le 17 juin. Après la fin des épreuves du baccalauréat, de nombreuses personnes ont rejoint les côtes pour profiter de la plage et de la mer pour soulager la chaleur brûlante.

En effet, la température dans le Nord du pays atteint les 45° C. Cependant, mardi dernier, le temps a un peu changé et s’est adouci : La pluie est même tombée en Alger, et des tempêtes ont frappé certaines parties du pays.

La saison estivale : idéale pour les vacances à la plage

La canicule qui frappe à grand fouet le pays est la raison pour laquelle de nombreux Algériens et/ou étrangers ont décidé de passer les vacances à la plage.

En effet, l’Algérie est principalement connue pour son paysage varié et des plages paradisiaques. Au nord, l’Algérie est bordée par la chaîne de l’Atlas allant jusqu’à la Méditerranée, et au Sud, la zone désertique du Sahara occupe une grande partie du pays.

Cette variété faunique, floristique et culturelle qualifie l’Algérie parmi les meilleures destinations touristiques au monde. En plus, malgré la canicule actuelle, le pays bénéficie de la douceur du climat Méditerranéen, qui le rend idéal pour les vacances d’été à la plage.

Une averse et des coups de vents dans certaines régions mardi dernier

Actuellement, la canicule règne dans le pays. La saison estivale est principalement connue par ses températures élevées, pouvant dépasser les 45° C.

Cependant, même durant l’été, le climat peut changer au cours de la journée. Ce fût le cas mardi après-midi. Alors que la matinée s’est plutôt bien passée avec des températures typiquement chaudes de l’été Méditerranéen, l’après-midi, le temps s’est plus ou moins adouci.

En effet, le ciel a commencé à être couvert par des nuages épais, menant à une forte pluie dans certaines régions, comme Alger.

En outre, ce changement ne s’est guère arrêté en Alger, mais s’est étendu jusqu’à l’Est de la capitale. En effet, des rafales de vents impressionnants, laissant croire à une tempête, ont frappé la plage de Benyounès à Zemmouri. Pour rappel, Zemmouri se situe au Nord du pays, dans la province de Boumerdès.

En effet, des vidéos et des images de la violente tempête circulent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ce coup de vent puissant a poussé de nombreuses personnes à quitter les lieux rapidement.