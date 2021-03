Après une année d’attente, Numidis a finalement pu ouvrir son nouvel hypermarché Uno à Oran, dans le centre commercial et de loisirs Es-Sénia. Ce marché a comme objectif de booster l’économie dans l’ouest, tout en respectant strictement les mesures sanitaires pour le bien de chaque client et de chaque employé.

Ouverture d’un nouveau centre de grande distribution

Ce mercredi 10 mars, la grande distribution est arrivée dans la ville d’Oran avec l’ouverture du nouvel hypermarché Uno. Initialement prévu pour 2020, le deuxième centre commercial de Numidis, filiale de Cevital, a finalement vu le jour une année plus tard. Le premier hypermarché de cette filiale a été inauguré il y a 9 ans à Mostaganem.

Doté d’un espace de 5700 m², le magasin accueillera près de 50.000 produits, toutes filières confondues. Pour leur lancement, Numidis propose plusieurs promotions différentes. Ces promotions s’étendront d’ailleurs jusqu’à l’arrivée du mois sacré. « Le ramadan est un événement qu’il faut accueillir de la plus belle manière possible. Nous tenons à faire plaisir à tous nos clients pour l’occasion », souligne le représentant de Cevital durant l’inauguration.

L’arrivée de cet hypermarché promet la création de 250 emplois directs et permanents. Cevital ne compte pas s’arrêter là uniquement. La filiale prévoit de monter ce chiffre jusqu’à au moins 350 en fin de l’année. Elle compte également pouvoir inaugurer son usine de trituration de graines oléagineuses à Béjaïa dans la foulée. « Le pays possède plusieurs potentiels économiques. […] Notre objectif sera de transformer le pays en exportateur plutôt qu’importateur dans les années à venir », conclut le représentant de Cevital durant l’inauguration de l’hypermarché.

Avec les formations, les emplois indirects, et les opportunités créés par ce nouveau bâtiment, le directeur du commerce d’Oran compte investir davantage dans la grande distribution pour développer l’économie de l’ouest.

Des mesures sanitaires très strictes pour les clients

Après l’année de retard que la filiale a dû subir, elle ne compte certainement pas laisser la COVID-19 entraver ses activités à nouveau. Le virus court toujours dans le pays, et Numidis compte bien déployer tous les efforts nécessaires pour protéger ses clients ainsi que ses employés.

L’hypermarché UNO a comme objectif « d’être l’endroit le plus sûr pour faire ses courses au meilleur prix ». La COVID-19 n’est plus un virus passager, il faut savoir vivre avec et respecter les gestes barrières afin de se protéger soi-même et protéger les autres. Dans cette optique, chaque employé portera en permanence un masque de protection facial suivant les normes d’hygiène. Ils devront également se nettoyer les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique.

Ces dispositions seront également obligatoires pour tous les clients à l’entrée : masque facial et gel hydroalcoolique pour les mains. Une prise de température et une désinfection des chaussures seront également mises en place afin d’éviter que les lieux ne soient contaminés.

La vision de Numidis est de gagner l’entière satisfaction du client dans les mois à venir. C’est pour cela que l’hygiène et la propreté font partie de leurs premières préoccupations. L’entreprise promet également des produits de qualité au meilleur prix, le tout dans une atmosphère accueillante et chaleureuse.