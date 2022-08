Incendie à Souk Ahras _ Cette famille perd plusieurs de ses membres d'un seul coup

Les incendies qui sévissent dans le nord d’Algérie font d’énormes dégâts. Plusieurs pertes sont à déplorer, des milliers d’hectares de forêts ont été brûlés et des villes sont atteintes par les flammes dans certaines Wilayas.

En effet, depuis la semaine dernière et surtout ce week-end les incendies se sont intensifiés. La protection civile maintient en alerte les villes concernées et aide la population à se mettre à l’abri. La région d’El Tarf est la plus touchée, avec un bilan de 30 morts et 161 blessés à ce jour.

Dans la ville de Souk Ahras, une tragédie est survenue ce mercredi 17 août. En pleine progression, le feu a atteint la ville et des immeubles ont été pris au piège. Affolées, plusieurs familles ont quitté la ville en catimini, en apportant les quelques affaires essentielles et parfois même sans rien.

La ville a déploré 5 morts. Il s’agissait, en fait, de 5 membres d’une même famille, dont 02 femmes et 03 enfants. Un malheureux événement qui a laissé les habitants de la localité sous le choc. La malheureuse petite famille était en visite à Souk Ahras, quand la catastrophe s’est déclarée. Les corps ont été évacués et ramenés à la morgue pour subir une autopsie, dans le but de déterminer exactement la cause de la mort.

A Souk Ahras, des habitants ont dû quitter un quartier en proie aux flammes. Les pompiers, débordés, luttent encore ce soir contre les incendies. Le reste de la ville se cloître chez eux, fenêtres fermées.

La willayah n'a pas ordonné l'évacuation totale de la ville.

Le gouvernement, quant à lui, a lancé une enquête afin d’analyser la possible origine criminelle de ces incendies. Dès ce jeudi, 3 personnes ont été arrêtées dans la ville d’El Tarf par les unités de la gendarmerie locale. Une procédure judiciaire sera ouverte à la fin de l’enquête.

En attendant, les autorités mobilisent leurs effectifs afin de maîtriser la propagation de ces brasiers. Une tâche rendue difficile par le climat sec et les rafales de vent enregistrés cet été.