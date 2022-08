Incendie à Souk Ahras : Les flammes affleurent les bâtiments – la population s’affole ! (Vidéo)

La ville de Souk Ahras et ses habitants sont menacés par des feux de forêt. Ce sont des scènes de chaos qui circulent sur les réseaux sociaux. Encerclés par les flammes, les habitants de la ville sont pris de panique.

Ce mercredi 17 août, plusieurs feux de forêt se sont rapprochés de la ville de Souk Ahras. Déjà traumatisés par les catastrophes causées par les incendies de l’année dernière, la population s’affole.

Selon les autorités locales, l’incendie provient de trois feux de forêt, ces derniers ont pris de l’ampleur et se retrouvent maintenant aux portes de la ville. Sur les images et les vidéos publiées, on y voit d’énormes brasiers avec des flammes atteignant entre 5 à 10 mètres de hauteur.

Pris au piège par le feu, les habitants essaient de se mettre à l’abri, laissant derrière eux leurs maisons et leurs biens. L’agence de la protection civile appelle à la mobilisation de tous les effectifs de protection disponibles, et invite la population à évacuer les lieux.

La limite des équipes d’intervention se fait ressentir, et le seul bombardier Beriev BE-200 russe ne peut couvrir toute l’étendue dévastatrice des différents points d’incendies déclarés.

Une équipe de plus de 102 agents de la protection civile a d’ailleurs été mobilisée pour lutter contre les flammes dans la forêt d’Oued Chouk et éviter leur rapprochement vers les habitations.

Jusqu’alors aucune perte humaine n’est à déplorer, 42 personnes ont été blessées des suites à des accidents causées par les flammes, seulement 3 d’entre elles ont été brûlées ou asphyxiées. Les blessés sont aussi pris en charge par la protection civile et les sapeurs pompiers.