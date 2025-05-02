Incendie au Lycée de Menzel Bouzelfa : Situation maîtrisée après une matinée d’angoisse

Un événement alarmant a secoué le Lycée de Menzel Bouzelfa récemment. Un incendie s’est déclaré, plongeant l’établissement et ses environs dans une matinée d’angoisse intense. Heureusement, la situation a été maîtrisée par les forces de secours qui ont agi avec rapidité et efficacité. Cet article revient sur cet incident, en détaillant les circonstances, les actions entreprises pour contrôler la situation et les conséquences de cet événement.

Restez connectés pour découvrir comment cette communauté scolaire a fait face à cette épreuve et comment elle se relève après ce choc.

Incendie maîtrisé au lycée de Menzel Bouzelfa

Un incendie s’est déclaré dans les premières heures du mardi 29 avril 2025, précisément à 4h30 du matin, dans le laboratoire des sciences physiques du lycée de Menzel Bouzelfa. L’alerte a été donnée par le gardien de l’établissement qui a remarqué une émanation de fumée provenant du laboratoire.

Les pompiers de la Protection civile de Nabeul ont rapidement réagi et réussi à contrôler l’incendie sans qu’il n’y ait de blessés ni de dommages matériels significatifs, selon Lotfi Kizani, délégué régional de l’éducation. Malgré cet incident, les cours ont repris normalement, à l’exception des travaux pratiques dans le laboratoire concerné.

Intervention rapide et efficace des pompiers de la protection civile de Nabeul

Grâce à une intervention rapide et efficace, les pompiers de la Protection civile de Nabeul ont réussi à maîtriser l’incendie en un temps record, évitant ainsi toute blessure ou perte matérielle majeure. Le délégué régional de l’éducation, Lotfi Kizani, a salué leur travail, confirmant que l’incident n’a pas perturbé le déroulement normal des cours, à l’exception des travaux pratiques dans le laboratoire touché.

Il a également souligné que les causes de l’incendie restent inconnues et qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.

Impact de l’incendie sur le fonctionnement du lycée et enquête en cours

Malgré l’incident, la vie scolaire au lycée de Menzel Bouzelfa a repris son cours normal. Seuls les travaux pratiques dans le laboratoire sinistré sont temporairement suspendus. Le délégué régional de l’éducation, Lotfi Kizani, a assuré qu’il n’y avait aucune perturbation dans le calendrier des travaux et des cours pour les élèves du baccalauréat.

Par ailleurs, les causes exactes de l’incendie demeurent indéterminées. Une enquête est actuellement menée pour établir les circonstances précises de cet incident. Les résultats de cette investigation seront cruciaux pour prévenir d’éventuels incidents similaires à l’avenir.