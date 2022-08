Incendie : Des morts et des blessés suite aux 11 foyers d’incendie enregistrés dans 6 wilayas

Plusieurs wilayas sont en feu, après des incendies de forêt d’origine indéterminée. En effet, au réveil de ce dimanche, ce sont 11 foyers d’incendie qui ont été enregistrés dans 6 Wilayas différents. Cette catastrophe a entraîné plusieurs pertes, tant matérielles qu’humaines.

Depuis le début de l’été, l’Agence Nationale de la Météorologie avait annoncé des températures exceptionnelles, avec un risque d’incendie élevé. Plusieurs régions du nord et du centre affichaient des températures allant jusqu’à 49 °C.

Devant ces fortes chaleurs, les risques d’incendies étaient donc prévisibles. Malheureusement, ceux-ci n’ont pas pu être évités.

Les foyers ont été répertoriés entre autres dans les wilayas de Bejaia (3), Skikda (3), El Tarf (2), Oum el Bouaghi (1) et Tipaza (1), selon les dernières informations.

La Direction générale de la protection civile souligne cependant, la baisse drastique des pertes matérielles, notamment en hectares de terre par rapport à l’année dernière.

A titre d’exemple, sur la période de juin à août 2022, c’est près de 889 incendies qui ont été enregistrés pour 532,42 hectares de forêts et 1247,66 hectares de maquis et de broussailles. En 2021, à la même période de l’année, c’était plus de 10 029 hectares de forêts et 6 636 hectares de maquis et broussailles.

S’agissant des pertes suite au feu déclaré ce week-end, le bilan matériel est de 42 hectares de forêts, près de 2 000 bottes de foin et 1 398 arbres fruitiers et une quinzaine de palmiers.

Pour les pertes humaines, la protection civile déclare 6 morts et 248 blessés. Ces dernières n’étaient pas toutes liées directement au feu, mais aux nombreux accidents que cela a occasionné.

La plupart des feux ont été maîtrisés grâce au nouveau dispositif des pompiers, toutefois leur origine reste encore à déterminer.