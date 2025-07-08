Incendie dévastateur à Casablanca : les baraques de « kariane » Rhamna réduites en cendres

Un incendie dévastateur a récemment frappé Casablanca, laissant derrière lui un paysage de désolation. Les baraques de « kariane » Rhamna, un quartier populaire de la ville, ont été réduites en cendres. Cet événement tragique a suscité une grande émotion parmi les habitants et soulève de nombreuses questions sur les conditions de vie dans ces zones précaires. Dans cet article, nous reviendrons sur les circonstances de ce drame et ses conséquences pour les résidents du quartier.

Restez avec nous pour découvrir plus d’informations sur cette catastrophe qui a touché le cœur de Casablanca.

Incendie dévastateur à la carrière Rhamna de Sidi Moumen

Un incendie d’une violence inouïe a éclaté aux premières lueurs du jour ce lundi, ravageant la carrière Rhamna, nichée au cœur de Sidi Moumen, à Casablanca. Selon nos sources, le brasier a causé des dommages matériels considérables, réduisant en cendres une vingtaine de baraques. Deux victimes gravement blessées ont été évacuées en urgence vers l’hôpital le plus proche.

Les services de la protection civile, rapidement sur les lieux, ont œuvré pour contenir l’incendie et empêcher sa propagation à d’autres habitations. Une enquête est actuellement en cours pour élucider les circonstances exactes de cet incident tragique.

Conséquences dévastatrices de l’incendie à Sidi Moumen

L’incendie a laissé derrière lui un paysage de désolation, avec 20 baraques complètement détruites par les flammes. Les pertes matérielles sont considérables et ont laissé de nombreuses personnes sans abri. Deux victimes, gravement touchées, ont été prises en charge par les secours et transportées d’urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Leur état est jugé sérieux mais stable.

Les services de la protection civile ont réussi à maîtriser le feu, évitant ainsi une catastrophe encore plus grande. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet incendie dévastateur.

Intervention des services de protection civile et enquête en cours

Les équipes de la protection civile, arrivées promptement sur les lieux du sinistre, ont déployé tous leurs efforts pour contenir l’incendie et prévenir sa propagation à d’autres baraques. Grâce à leur intervention rapide et efficace, une catastrophe plus grande a pu être évitée.

Parallèlement, une investigation a été lancée sous l’égide du parquet compétent afin de faire la lumière sur les circonstances précises de cet incident tragique. Les premiers éléments de l’enquête seront cruciaux pour comprendre les causes de ce drame et prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise.