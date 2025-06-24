Incendie dévastateur à Tétouan : un bus en flammes crée la panique en ville

Un événement dramatique a récemment secoué la ville de Tétouan, au Maroc. Un incendie dévastateur s’est déclaré dans un bus en plein centre-ville, semant la panique parmi les habitants et les passants. Les flammes ont rapidement englouti le véhicule, créant une scène d’horreur et de chaos. Cet article revient sur cet incident tragique, ses causes possibles et ses conséquences pour la ville et ses habitants.

Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette histoire qui a marqué Tétouan et qui soulève de nombreuses questions sur la sécurité des transports publics.

Incendie dévastateur d’un bus à Tétouan : un court-circuit en cause

Un violent incendie a éclaté ce samedi, ravageant complètement un bus de transport public sur l’avenue Hassan 1er à Tétouan. L’incident, qui a provoqué une vive panique parmi les passagers, serait dû à un court-circuit, selon des sources proches du dossier. Heureusement, tous les passagers ont pu quitter le véhicule avant que les flammes ne se propagent, évitant ainsi toute tragédie humaine.

Les services de la protection civile, rapidement alertés, sont intervenus pour maîtriser l’incendie. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances précises de cet incident.

Évacuation réussie des passagers et intervention efficace des secours

Grâce à une réaction rapide, tous les passagers ont pu s’extraire du bus avant que l’incendie ne prenne de l’ampleur, évitant ainsi un drame humain. Les services de la protection civile, alertés sans délai, sont intervenus avec efficacité pour contenir l’incendie.

Leur action rapide a permis de limiter les dégâts matériels et d’éviter la propagation du feu à d’autres véhicules ou structures environnantes. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de cet incident.

Ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de l’incident

Une investigation a été lancée pour déterminer les causes exactes de cet incident. Cette enquête est menée sous la supervision du parquet compétent, garantissant ainsi une procédure judiciaire rigoureuse et transparente. Il est important de noter que toute spéculation sur les résultats possibles de cette enquête serait prématurée et non fondée.

Nous nous engageons à fournir des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles, dans le respect de la confidentialité et de l’intégrité de l’enquête en cours.