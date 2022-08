Incendie en Algérie _ un avion Russe à la rescousse

Ce sont plusieurs incendies qui se sont déclarés depuis ce week-end, mettant en alerte les habitants de plusieurs wilayas du pays.

En effet, depuis le début de l’été, le pays connaît plusieurs incendies difficiles à maîtriser à cause des fortes températures. Cette année, l’été en a connu des records, ce qui a poussé l’Agence nationale de météorologie à sensibiliser la population face aux risques élevés de feux de forêt.

On se rappelle encore de l’été 2021, où le pays était impuissant face à des feux de forêts dévastateurs. Depuis ces épisodes traumatisants, le gouvernement a essayé de renforcer les équipements en matière de maîtrise d’incendie.

Pour lutter contre le feu, entre autres dispositifs nouveaux, l’État a fait appel à la Russie pour lui venir en aide. Il s’agit de l’apport dans la flotte algérienne du bombardier d’eau russe Beriev BE-200. Celui-ci n’a pas attendu longtemps pour déployer ses ailes, car depuis dimanche dernier, les incendies ne font que gagner du terrain.

D’une capacité de 12 000 litres, le Beriev BE-200, s’avère d’une très grande aide, mais reste esseulé face à la vaste étendue de forêt à recouvrir. Conscient du danger que ces conséquences climatiques représentent, l’État a mis fin à la tergiversation et a passé une commande de 4 autres bombardiers de la même spécificité, dont l’un rejoindra la flotte dès décembre prochain. Tandis que les trois autres ne seront arrivés qu’au premier trimestre de 2023.

En attendant, c’est une course contre la montre que font face les sapeurs pompiers et les agents de la protection civile. Pour le moment, peu de morts sont à déplorer, contrairement à l’année dernière, et les pertes matérielles sont moins importantes même si des centaines d’hectares de forêt sont déjà sous un brasier.