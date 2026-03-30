Incident à la gare de Chiffa : deux trains de la SNTF frôlent la catastrophe lors d’une collision légère

Un incident mineur de collision entre deux trains a récemment eu lieu à l’entrée de la gare de Chiffa, sans faire de victimes.

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a rapidement pris en charge les voyageurs et lancé une enquête pour déterminer les causes de cet événement. Malgré cet incident, la SNTF assure que le service continuera normalement.

Incident inédit à la gare de Chiffa

Un incident sans précédent s’est produit dimanche matin à la gare de Chiffa. Deux trains de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) sont entrés en collision légère.

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L’un assurait la liaison Agha – Oran, tandis que l’autre effectuait le trajet Alger – El Affroun. Les deux convois circulaient sur la même voie au moment de l’incident.

Heureusement, aucun dommage humain ou matériel n’a été déploré suite à cet accident. La SNTF a rapidement pris en charge tous les voyageurs et a mis en place une commission technique pour enquêter sur les circonstances de cet événement inhabituel.

Réaction de la SNTF face à l’incident

La SNTF a réagi promptement à cet incident. Les voyageurs ont été immédiatement pris en charge, leur permettant de poursuivre leur voyage dans les meilleures conditions possibles. Cette gestion efficace a minimisé les désagréments causés par cette collision.

Par ailleurs, une commission technique spécialisée a été mise sur pied pour déterminer les causes exactes de cet incident.

Cette enquête approfondie vise à éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir, garantissant ainsi la sécurité des passagers et du matériel roulant.

La sécurité des voyageurs : une priorité pour la SNTF !

La SNTF tient à rassurer ses usagers que cet incident n’aura pas d’impact sur le trafic ferroviaire. L’entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service, minimisant ainsi les perturbations pour les voyageurs.

L’engagement de la SNTF envers la sécurité des passagers et des trains reste inébranlable. Cet incident renforce leur détermination à maintenir un haut niveau de sécurité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sûreté de leurs services.