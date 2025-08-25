Incident en plein vol : un passager tente d’envahir le cockpit sur la liaison Lyon-Porto

Un incident majeur a récemment perturbé un vol reliant Lyon à Porto. Un passager, dans une tentative audacieuse et dangereuse, a essayé d’envahir le cockpit de l’avion en plein vol. Cet événement inattendu a suscité une vive émotion parmi les passagers et l’équipage, mettant en lumière les défis sécuritaires auxquels sont confrontées les compagnies aériennes.

Dans cet article, nous allons détailler les circonstances de cet incident, les mesures prises par l’équipage pour maîtriser la situation et les conséquences pour le passager impliqué.

Restez avec nous pour découvrir comment un vol ordinaire peut basculer dans l’extraordinaire.

Incident majeur sur un vol EasyJet Lyon-Porto : tentative d’intrusion dans le cockpit

Un événement troublant a eu lieu sur le vol Lyon-Porto de la compagnie aérienne EasyJet. Peu après avoir quitté le sol, l’avion a été contraint de faire demi-tour suite à une tentative d’entrée dans le cockpit par un passager. Ce dernier, un citoyen portugais de 26 ans, a été maîtrisé par les autres voyageurs et immobilisé jusqu’à l’atterrissage de l’appareil.

Profil du passager perturbateur

L’individu à l’origine de l’incident est un jeune homme portugais de 26 ans. Après avoir tenté d’accéder au cockpit, il a été neutralisé par les autres passagers et contraint de rester immobilisé jusqu’à l’atterrissage de l’avion. Une fois à terre, il a été placé en détention provisoire à l’aéroport.

Les examens médicaux effectués ont révélé qu’il était victime de troubles psychotiques et souffrait également du mal de l’air. Bien que n’étant pas connu des services de police, l’homme a été hospitalisé pour recevoir les soins nécessaires. Cet incident majeur n’a toutefois pas empêché le vol de reprendre sa destination initiale, Porto.

Reprise du vol et arrivée à Porto

Malgré l’incident, la compagnie aérienne EasyJet a confirmé que le vol Lyon-Porto avait pu reprendre son cours. Après avoir assuré la sécurité de tous les passagers et effectué les vérifications nécessaires, l’avion a décollé une seconde fois en direction de Porto. Il a finalement atterri sans encombre en fin de soirée dans la ville portugaise.

Les voyageurs ont ainsi pu rejoindre leur destination malgré le retard occasionné par cet événement perturbateur. Cet incident souligne l’importance des mesures de sécurité en vol et la réactivité des passagers et de l’équipage face à une situation d’urgence.