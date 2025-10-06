Incroyable, aucun décès à Marrakech lors des événements de Sidi Youssef Ben Ali, un fait qui soulage et intrigue à la fois

Dans un contexte de tension palpable, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech vient de démentir les allégations de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) concernant un prétendu décès lors des événements survenus à Sidi Youssef Ben Ali. Une nouvelle qui soulage et intrigue à la fois, tant elle contraste avec les rumeurs persistantes.

Mais alors, comment expliquer cette confusion ? Quels sont les faits réels derrière cette affaire qui a suscité tant d’émoi ? Plongez avec nous dans une enquête minutieuse pour démêler le vrai du faux et comprendre ce qui s’est réellement passé à Marrakech lors de ces événements.

Le démenti du procureur général du roi : aucune victime lors des événements de Sidi Youssef Ben Ali

Des événements ont récemment secoué le quartier de Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech, suscitant une vague de rumeurs concernant un décès. Ces allégations, relayées par certains médias, se basaient sur un communiqué de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH/section Marrakech Menara).

Cependant, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech a formellement démenti ces informations. Selon lui, aucun décès n’a été enregistré lors de ces événements et les rumeurs circulant à ce sujet sont sans fondement.

Qui était l’individu décédé loin du lieu de la manifestation ?

L’homme décédé était un vendeur ambulant qui a subi un malaise le 1er octobre 2025, dans la rue Msalla, loin du lieu des événements. Il s’est effondré près de son étalage avant d’être rapidement transféré à l’hôpital Charifa, où il est arrivé sans vie.

Le père du défunt, après avoir été entendu par la police judiciaire et le parquet, a affirmé qu’il n’avait aucun doute sur les circonstances du décès de son fils. Il a ainsi confirmé que ce tragique incident n’avait aucun lien avec la manifestation.

L’insistance du parquet : le décès n’a rien à voir avec les événements de Sidi Youssef Ben Ali

Le parquet persiste et signe : la mort de cet individu est totalement indépendante des troubles survenus dans le quartier de Sidi Youssef Ben Ali. Il réitère que les informations diffusées à ce sujet sont erronées.

Après l’examen post-mortem, le corps du défunt a été remis à sa famille pour les rites funéraires. Le parquet maintient donc fermement que ces deux événements sont sans lien.