Incroyable, Malak Belkacem partage sa première pesée après son opération – Découvrez les photos

Les dernières photos de Malak Belkacem, sœur de Yasmine Belkacem, ont beaucoup fait parler la toile. En effet, 3 mois après son opération chirurgicale, la sleeve gastrectomie, l’influenceuse algérienne a posté une story qui a surpris ses abonnés sur Instagram.

L’opération chirurgicale, sleeve gastrique, de Malak Belkacem

L’Algérienne Malik Belkacem ne s’est pas réellement sentie à l’aise dans sa peau du fait de son poids. Elle a décidé de suivre les pas de sa sœur, Yasmine Belkacem, et a subi une opération visant à réduire la taille et le volume de l’estomac afin de perdre du poids.

Après la réalisation de la sleeve gastrectomie, Malak n’a point hésité à partager son expérience chirurgicale ainsi que les résultats de son opération avec ses abonnés.

Une perte de poids surprenante

La jeune femme a posté sur les réseaux sociaux sa transformation physique. Elle s’est toujours montrée transparente et sincère avec ses followers. Dernièrement, Malik Belkacem a publié une photo d’elle en train de se peser. La perte de poids de l’influence a choqué les internautes.

Effectivement, elle a mis sur sa story deux photos « avant et après » l’opération. Le 03 avril 2022, c’est-à-dire la veille de son opération, elle pesait 93.3 kg. Et 3 mois plus tard, elle ne fait plus que 74.1 kg. Elle a ainsi perdu 19 kg après sa chirurgie esthétique, un exploit fascinant et incroyable.