inDrive Algérie renforce la sécurité avec des initiatives qui touchent passagers et conducteurs

inDrive a récemment organisé un panel de discussion à Alger, réunissant experts et acteurs du secteur pour aborder la sécurité dans la mobilité.

L’événement a mis en lumière les innovations technologiques et l’engagement d’inDrive pour un transport plus sûr, tout en honorant les chauffeurs exemplaires et en renforçant les partenariats locaux.

inDrive réaffirme son engagement pour la sécurité à Alger

Le 10 juin 2026, inDrive a organisé un événement à Alger, réunissant des figures clés telles que Wail Almamma, directeur général d’inDrive en Algérie, ainsi que des représentants des médias, des experts du secteur, des acteurs de la société civile et des chauffeurs professionnels.

L’objectif principal était de réaffirmer l’engagement d’inDrive pour un écosystème de mobilité plus sûr, transparent et fiable.

Cet événement a permis de présenter les systèmes de sécurité et les solutions technologiques d’inDrive, soulignant l’importance de la collaboration et de l’innovation continue pour renforcer la sécurité des utilisateurs.

Une approche technologique pour la sécurité

inDrive mise sur l’intelligence artificielle pour assurer la sécurité de ses utilisateurs. Avant chaque trajet, une vérification rigoureuse des chauffeurs est effectuée pour garantir la fiabilité des profils.

Pendant le trajet, le suivi en temps réel et les outils d’assistance d’urgence offrent une protection accrue.

Après le trajet, les systèmes d’évaluation et les canaux de signalement permettent un suivi efficace des incidents.

Cette approche globale, combinée à des formations en sécurité routière, témoigne de l’engagement d’inDrive à offrir une expérience de mobilité sécurisée et fiable.

Formation et reconnaissance des chauffeurs exemplaires

inDrive, en partenariat avec le Croissant-Rouge algérien, a mis en place des formations axées sur la gestion des urgences et les premiers secours pour ses chauffeurs.

Ces sessions visent à renforcer leurs compétences en matière de sécurité routière et à les préparer aux imprévus.

Cette initiative souligne l’importance de la formation continue pour garantir un environnement de mobilité plus sûr.

Lors de l’événement, les chauffeurs n’ayant enregistré aucun incident de sécurité ont été honorés, mettant en lumière leur professionnalisme.

inDrive s’engage à long terme pour la sécurité, en utilisant la technologie et les partenariats locaux pour améliorer le transport.