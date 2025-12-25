InDrive révolutionne les déplacements : des trajets partagés inter-wilayas pour rapprocher les villes et leurs habitants

InDrive, leader du covoiturage en Algérie et dans la région MENA, innove avec son nouveau service de Trajets Partagés Inter-wilayas (inDrive.City to City).

Cette initiative vise à transformer les déplacements interurbains, en offrant une solution plus abordable, flexible et pratique.

Les utilisateurs peuvent désormais choisir leur conducteur, fixer leur tarif et même demander un trajet porte-à-porte, révolutionnant ainsi le transport traditionnel.

InDrive.City to City, une révolution dans le covoiturage inter-wilayas

En tête des applications de covoiturage les plus téléchargées dans la région MENA, InDrive se distingue également en Algérie par sa popularité.

Aujourd’hui, l’entreprise élargit son offre avec le lancement d’un nouveau service : les Trajets Partagés Inter-wilayas, aussi connus sous le nom de inDrive.City to City. Ce service innovant a pour but principal de faciliter et de rendre plus économiques les déplacements entre les différentes villes algériennes.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les passagers n’ont à payer que leur place, partageant ainsi un trajet avec d’autres personnes allant dans la même direction.

Ils ont également la liberté de choisir leur conducteur, leur véhicule et leur point de départ directement depuis leur domicile, rendant leurs voyages plus flexibles et pratiques.

Comment fonctionne ce nouveau service de covoiturage ?

Le processus de réservation d’un trajet avec inDrive.City to City est simple et intuitif. Les passagers peuvent demander un trajet porte-à-porte, fixer le tarif pour leur siège et choisir un conducteur en fonction de sa note, son expérience, les avis reçus et les détails de son véhicule.

Ce système offre une grande liberté aux utilisateurs qui ne paient que pour leur place et partagent le trajet avec d’autres personnes se rendant dans la même direction.

La sélection du conducteur et du véhicule se fait directement depuis le domicile des passagers, offrant ainsi une flexibilité sans précédent. Le service Inter Wilayas d’inDrive révolutionne le covoiturage en proposant une alternative moderne et confortable aux transports interurbains traditionnels.

Une alternative moderne aux transports interurbains traditionnels

Contrairement aux transports interurbains traditionnels, inDrive.City to City offre une flexibilité sans précédent. Les passagers peuvent publier leur demande de trajet ou consulter les offres existantes des conducteurs se dirigeant vers la même destination.

Une fois le trajet validé, le conducteur récupère les passagers directement à l’endroit choisi, rendant l’expérience plus flexible que les terminaux ou stations traditionnels.

Pour les conducteurs, ce service permet d’optimiser leurs déplacements en les connectant avec davantage de passagers allant dans la même direction.

Le système les accompagne avec des outils de matching automatique et un accès prioritaire aux nouvelles demandes, rendant leurs trajets inter-wilayas plus efficaces et leur permettant d’augmenter potentiellement leurs revenus.