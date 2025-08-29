Industrie automobile : la reprise en sursis face à la crise des pièces détachées, quelles solutions pour 2025 ?

L’industrie automobile, un secteur clé de l’économie mondiale, est confrontée à une crise majeure : la pénurie de pièces détachées. Cette situation met en péril sa reprise, déjà fragilisée par les répercussions économiques de la pandémie. Alors que nous sommes en 2025, quelles sont les solutions envisagées pour surmonter cette crise ? Comment les acteurs du secteur peuvent-ils s’adapter et innover pour assurer leur survie et leur développement ?

Cet article se propose d’explorer ces questions cruciales, en analysant les défis actuels et les perspectives d’avenir de l’industrie automobile.

La relance industrielle de l’industrie automobile en Algérie

L’Algérie connaît une reprise rapide de son industrie automobile, malgré les défis liés à un parc roulant vieillissant. L’usine Stellantis de Tafraoui est un exemple frappant de cette accélération, avec des objectifs de production ambitieux de 90 000 véhicules par an d’ici 2026 et un taux d’intégration locale supérieur à 30%.

Pour soutenir cette croissance, le gouvernement algérien a resserré la chaîne de décision pour la fabrication et l’importation de véhicules, désormais sous le contrôle exclusif du Conseil des ministres. Cette mesure vise à crédibiliser les projets industriels et à assainir l’import-export dans le secteur automobile.

Les défis du marché des pièces de rechange

Parallèlement à la relance industrielle, le parc roulant algérien est confronté à une pénurie de pneus, d’huiles et de pièces de rechange. Cette situation a entraîné une augmentation des prix et des délais, ainsi qu’une qualité inégale des produits disponibles. Les associations de consommateurs, préoccupées par l’état du parc roulant, ont souligné les répercussions sur la sécurité routière, la santé publique et l’économie.

Elles plaident pour un retour encadré des importations de pièces, accompagné d’un contrôle qualité rigoureux. Face à ces défis, il est essentiel de trouver un équilibre entre le soutien à l’industrie locale et la garantie d’un parc roulant sûr et bien entretenu.

Recommandations pour une transformation durable du marché automobile algérien

Les experts du secteur automobile proposent plusieurs mesures pour améliorer la situation. Premièrement, ils recommandent de sécuriser un couloir d’importation pour les pièces de sécurité, les pneus et les lubrifiants, en tenant compte de l’âge et du kilométrage du parc, ainsi que de la sinistralité et de la disponibilité locale. Deuxièmement, ils préconisent de certifier la qualité à travers un référentiel unique, afin de lutter contre la contrefaçon. Troisièmement, ils suggèrent de stimuler la sous-traitance en liant les objectifs d’intégration des constructeurs à des commandes fermes passées à des PME locales.

Enfin, ils appellent à rendre lisible la trajectoire de l’industrie. Ainsi, l’Algérie pourrait transformer ces contraintes en avantage compétitif à moyen terme, en assainissant le marché de l’après-vente, en qualifiant une base de fournisseurs et en renouvelant son parc automobile.