Industrie automobile : la Tunisie se prépare pour une révolution en 2025, voici les détails

L’industrie automobile tunisienne est sur le point de connaître une transformation majeure. Alors que le pays se positionne comme un acteur clé dans la production automobile en Afrique, des changements significatifs sont attendus pour redéfinir le paysage de l’automobile. Cette révolution, prévue pour cette année, promet d’apporter des innovations technologiques et des avancées environnementales sans précédent. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette transition imminente, ses implications potentielles et comment la Tunisie se prépare à embrasser ce nouveau chapitre de son histoire industrielle.

Restez avec nous pour découvrir les contours de cette révolution automobile en Tunisie.

Equip Auto 2025 : Une étape décisive pour l’automobile tunisienne

La Conférence Equip Auto 2025, organisée conjointement par la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) et la Tunisian Automotive Association (TAA), a marqué un tournant majeur pour l’industrie automobile tunisienne. Tenue le 13 mai 2025, cette conférence a été l’occasion de signer un protocole d’accord entre les deux entités, visant à renforcer leur collaboration et soutenir l’industrie automobile tunisienne face aux transformations mondiales.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre la Tunisie et la France, en prévision de la 27ᵉ édition du salon EQUIP AUTO qui se tiendra à Paris du 14 au 18 octobre 2025.

Le secteur automobile tunisien face à un marché en mutation

Imed Charfeddine, vice-président de la TAA, a souligné lors d’un panel les défis et opportunités auxquels fait face l’industrie automobile tunisienne. Avec le recul du marché européen, principal débouché historique, la Tunisie cherche à se réinventer pour rester compétitive. Les industriels tunisiens se tournent vers de nouvelles perspectives, notamment auprès des constructeurs asiatiques.

La formation solide d’ingénieurs et les coûts salariaux compétitifs de la Tunisie attirent des groupes internationaux comme Leoni et Coficab. L’avenir semble résider dans l’industrie 4.0, les alliances stratégiques et la production de véhicules électriques et connectés, où la Tunisie pourrait tirer son épingle du jeu.

Philippe Baudin : une vision réaliste des défis de l’industrie automobile

Philippe Baudin, président d’EQUIP AUTO, a abordé avec pragmatisme les transformations du secteur automobile. Il a mis en évidence le déplacement du pouvoir automobile vers l’Asie, dominée par la Chine avec une production de 30 millions de véhicules. La transition vers l’électrique, bien que controversée, est un sujet qu’il n’a pas évité, soulignant que seulement 1,87% du parc automobile mondial est entièrement électrique.

Il a également exprimé ses préoccupations concernant les défis de l’après-vente à l’ère électrique. En prévision du 50e anniversaire d’EQUIP AUTO en 2025, Baudin a annoncé une mobilisation accrue pour accompagner ces changements, avec une édition record regroupant 95% des grands acteurs du secteur.