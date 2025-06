Industrie automobile : L’Algérie, acteur clé dans l’exploitation des matières premières, un atout stratégique pour 2025

L’Algérie se positionne comme un acteur clé dans l’industrie automobile mondiale, grâce à son exploitation stratégique des matières premières. Cette dynamique, qui s’est affirmée au fil des années, offre aujourd’hui à ce pays d’Afrique du Nord une place de choix sur l’échiquier international. Dans cet article, nous allons explorer comment l’Algérie a su tirer parti de ses ressources pour se hisser parmi les leaders de l’industrie automobile et quelles sont les perspectives pour l’avenir. Un focus particulier sera mis sur l’année 2025, marquant une étape importante dans cette ascension.

Restez avec nous pour découvrir le rôle crucial de l’Algérie dans ce secteur en pleine évolution.

Algérie : des investissements stratégiques pour booster la production de matières premières

L’Algérie se lance dans une série de projets d’investissement visant à augmenter la production locale d’acier galvanisé, de plastique et de caoutchouc. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie plus large visant à soutenir l’industrie automobile nationale et à stimuler les exportations vers l’Europe. Tosyali Algérie, le plus grand investisseur privé étranger du pays, joue un rôle clé dans cette dynamique.

Le complexe algéro-turc prévoit notamment de produire un acier de haute qualité destiné à la fabrication de voitures européennes, renforçant ainsi la position stratégique de l’Algérie sur le marché sidérurgique mondial.

Renforcement de la stratégie de relance industrielle de l’Algérie

L’Algérie intensifie sa politique de reprise industrielle en concluant de nouveaux accords avec des pays européens dans le secteur des pièces automobiles. Le gouvernement mise sur une approche axée sur la production locale de composants essentiels pour soutenir une industrie automobile durable.

Les assemblées annuelles récentes du groupe de la Banque islamique de développement (BID) ont abouti à de nouvelles promesses pour renforcer l’industrie locale, soulignant l’engagement continu de l’Algérie à stimuler son secteur manufacturier.

Création de GIE pour la production locale et l’exportation internationale

Dans le cadre de sa stratégie industrielle, l’Algérie a vu naître un Groupement d’intérêt économique (GIE) entre Siget et Sibplast. Ce partenariat vise à produire localement des pièces plastiques et en caoutchouc pour l’industrie automobile, renforçant ainsi l’intégration locale et limitant les importations. Parallèlement, « Cirta Automotive », fruit d’une collaboration algéro-turque, ambitionne une exportation internationale avec une capacité de production annuelle de plus de 2,5 millions de pièces de rechange.

Ces initiatives s’accompagnent de transferts de technologie et d’expertise en ingénierie de composants de haute technologie, témoignant de l’engagement de l’Algérie à développer un écosystème de sous-traitance autour des véhicules assemblés localement.