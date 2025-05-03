Industrie automobile : MAZ, le géant biélorusse s’engage pour une Algérie innovante en 2025

L’industrie automobile est en pleine mutation et l’Algérie ne fait pas exception à cette tendance. Le géant biélorusse MAZ, reconnu pour son expertise dans le domaine, s’engage à accompagner le pays dans sa quête d’innovation. Un partenariat prometteur qui pourrait bien redessiner le paysage automobile algérien de demain. Découvrez comment MAZ compte contribuer à une Algérie innovante en 2025.

MAZ, le constructeur biélorusse de camions, prévoit une implantation en Algérie

L’Algérie suscite l’intérêt des géants de l’industrie automobile. Cette semaine, MAZ, le fabricant biélorusse de camions, a exprimé son désir d’établir une présence sur le sol algérien. L’annonce a été faite par Artur Karpovichsa, le ministre du Commerce biélorusse, lors de la première session de la commission mixte algéro-biélorusse de coopération commerciale, économique, scientifique et technique à Minsk, la capitale biélorusse.

Anton Kozlovsky, responsable export pour l’Afrique chez MAZ, a souligné que cette décision est motivée par les mesures de protection et les barrières douanières établies par ces marchés prometteurs.

Les motivations de MAZ pour investir en Algérie

La décision de MAZ de s’implanter en Algérie est principalement motivée par les mesures de protection et les barrières douanières établies par ce marché prometteur. La Biélorussie envisage également de relancer la production de ses tracteurs MTZ, chargeurs frontaux BeAz, ainsi que des bus et camions MAZ sur le territoire algérien.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’expansion et de diversification de l’entreprise, tout en renforçant les liens commerciaux entre l’Algérie et la Biélorussie.

Historique de MAZ et ses précédentes tentatives d’implantation en Algérie

MAZ, une entreprise biélorusse fondée à l’époque soviétique, est spécialisée dans la fabrication de poids lourds et de bus. Elle compte parmi les plus grandes entreprises d’Europe de l’Est. En 2016, MAZ avait déjà envisagé de s’installer en Algérie en partenariat avec un acteur local.

Le projet prévoyait la construction d’une usine à Aïn Oussera (Djelfa) pour produire des camions de divers tonnages et des bus destinés aux marchés algérien et africain. Cependant, cette tentative n’a pas abouti. Aujourd’hui, MAZ renouvelle son intérêt pour le marché algérien, témoignant de sa volonté d’expansion.