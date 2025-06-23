Industrie du livre en Afrique : la Tunisie brille dans le dernier rapport de l’UNESCO, une avancée remarquable

L’industrie du livre en Afrique connaît une évolution notable, avec la Tunisie qui se distingue particulièrement. Selon le dernier rapport de l’UNESCO, ce pays d’Afrique du Nord a réalisé des avancées remarquables dans ce domaine. Cet article vous propose de découvrir comment la Tunisie est parvenue à briller sur la scène littéraire africaine et quelles sont les clés de son succès. Nous explorerons également les défis auxquels elle a dû faire face et comment elle a su les surmonter pour se hisser au sommet.

Restez avec nous pour une plongée fascinante dans le monde de l’édition tunisienne.

Le potentiel inexploité de l’industrie du livre en Afrique selon l’UNESCO

L’UNESCO a récemment publié une étude inédite sur l’industrie du livre en Afrique, mettant en lumière un secteur riche en opportunités mais encore largement sous-exploité. Le rapport, qui inclut une analyse détaillée des tendances, défis et perspectives de croissance, propose une feuille de route pour transformer l’industrie de l’édition sur le continent.

Il estime que les revenus pourraient atteindre jusqu’à 18,5 milliards de dollars avec la mise en œuvre de réformes clés. L’étude souligne également l’importance de ce secteur pour la création d’emplois en Afrique.

Le panorama de l’édition en Tunisie

La Tunisie, présente dans ce rapport, offre un aperçu historique et chiffré du secteur de l’édition. En 2023, le pays compte 356 maisons d’édition, 3000 titres édités, 20 librairies et 487 bibliothèques publiques, soit une pour 25 000 habitants. Le secteur emploie environ 15 000 personnes. L’histoire de l’édition tunisienne remonte à la deuxième moitié du 19ème siècle, avec l’apparition du journal Arrayd At-Tounsi.

Le ministère des Affaires Culturelles et l’OTDAV jouent un rôle clé dans la coordination des politiques et mesures du secteur, y compris l’octroi de prix et de subventions pour stimuler la création et la publication.

Les mesures de soutien à l’industrie du livre en Tunisie

L’État tunisien a mis en place plusieurs initiatives pour soutenir l’industrie du livre. Parmi celles-ci, des exonérations fiscales sur l’importation de produits liés à l’industrie du livre et un accès garanti aux livres audio pour les non-voyants dans les bibliothèques publiques. La Bibliothèque Nationale de Tunisie joue également un rôle crucial en tant qu’agence ISBN officielle.

En 2023, la Tunisie compte environ 356 éditeurs et publie 3000 titres par an. Les habitudes de lecture et d’achat de livres ont augmenté, avec 25% des Tunisiens ayant lu un livre et 17% ayant acheté un livre cette année.