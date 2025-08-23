Industrie du phosphate : une avancée majeure prévue pour 2025, voici les projets concernés

L’industrie du phosphate, pilier essentiel de l’économie mondiale, est sur le point de connaître une transformation majeure. En cette année 2025, des projets d’envergure sont en cours de réalisation, promettant de révolutionner ce secteur clé. Quels sont ces projets ? Quelles avancées prévoient-ils ? Comment vont-ils impacter l’industrie du phosphate ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

La ministre Chiboub exhorte à une mise en œuvre rapide des projets de phosphate

La ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a récemment insisté sur la nécessité d’accélérer les projets publics liés au phosphate. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme national 2025-2030. Lors d’une réunion du comité sectoriel qu’elle présidait, elle a souligné l’importance stratégique de ces initiatives pour stimuler l’économie et générer de nouveaux emplois à l’échelle nationale et régionale.

La réunion a également permis d’examiner l’avancement de plusieurs projets clés, dont l’unité de production de phosphate commercial à Oum El Khashab et l’usine de triple superphosphate M’dhilla 2.

Progression des projets de phosphate : Oum El Khashab et M’dhilla 2 en ligne de mire

La réunion a permis d’évaluer l’état d’avancement du projet d’unité de production de phosphate commercial à Oum El Khashab, piloté par la Compagnie des phosphates de Gafsa. Les discussions ont également porté sur l’usine de triple superphosphate M’dhilla 2, relevant du Groupe chimique tunisien. Ces deux initiatives, qui s’inscrivent dans le cadre des accords signés le 20 septembre 2024, sont essentielles pour stimuler l’économie locale et nationale.

Les participants ont également abordé les négociations avec l’opérateur chinois pour l’unité d’Oum El Khashab et les défis rencontrés dans la réalisation du projet M’dhilla 2, convenant de renforcer la coordination pour surmonter les obstacles persistants.

Négociations et défis pour les projets de phosphate : le cas d’Oum El Khashab et M’dhilla 2

Les négociations entre la Compagnie des phosphates de Gafsa et un opérateur chinois concernant l’unité d’Oum El Khashab ont été au cœur des discussions. Parallèlement, le projet M’dhilla 2 a rencontré des difficultés notables dans sa mise en œuvre.

Face à ces obstacles persistants, les participants ont convenu de la nécessité d’améliorer la coordination entre les différentes parties prenantes. Cette mesure vise à faciliter la réalisation de ces projets stratégiques, essentiels pour stimuler l’économie tunisienne et créer de nouveaux emplois.