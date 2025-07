Industrie du pneumatique : L’essor impressionnant de la production en 2025, voici les détails

L’industrie du pneumatique connaît une croissance fulgurante en 2025, marquant un tournant majeur dans son histoire. Cette progression impressionnante est le fruit de plusieurs facteurs clés que nous allons explorer en détail dans cet article. Que vous soyez un professionnel du secteur, un passionné d’automobile ou simplement curieux de comprendre les dynamiques qui façonnent notre monde, ce tour d’horizon de l’évolution de la production de pneus vous apportera des éclairages précieux.

Préparez-vous à plonger au cœur d’une industrie en pleine mutation, où innovation et performance sont les maîtres mots.

L’Algérie vise l’autonomie économique grâce à l’industrialisation locale

En quête d’une économie robuste et autonome, l’Algérie mise sur le développement de son secteur industriel. Le pays aspire à établir un solide réseau de production locale pour dynamiser son économie. Cette ambition, qui se concrétise progressivement, offre une multitude d’opportunités d’investissement dans divers domaines industriels. L’industrie automobile, notamment la fabrication de pneus, est particulièrement prometteuse.

Plusieurs projets d’envergure sont en cours, dont la construction d’une usine de pneumatiques pour poids-lourds dans la zone industrielle d’Ouled Gacem à Aïn M’lila, pilotée par l’entreprise chinoise East Quality. Ce projet, prévu pour 2026, représente un investissement total de 170 millions de dollars et devrait générer plus de 2000 emplois directs.

Des acteurs majeurs investissent dans la fabrication de pneus en Algérie

Plusieurs entreprises se positionnent pour lancer des usines de fabrication de pneus en Algérie. Un projet a déjà été annoncé à Oran, et une autre usine sera implantée à l’est du pays par East Quality, une entreprise chinoise spécialisée dans la pneumatique. Le projet de l’Est, qui nécessitera un investissement total de 170 millions de dollars, prévoit une capacité de production annuelle de 3 millions de pneus.

Il devrait créer plus de 2000 emplois directs et 2500 emplois indirects. L’usine utilisera des technologies de pointe, notamment des lignes de production robotisées intégrant l’intelligence artificielle, et ambitionne d’atteindre un taux d’intégration très élevé grâce à des partenariats avec des fournisseurs locaux de matières premières.

Technologies de pointe et partenariats locaux pour une production de qualité

East Quality envisage d’équiper son usine de technologies avancées, y compris des lignes de production robotisées dotées d’intelligence artificielle. Cette initiative vise à optimiser la production tout en garantissant une qualité irréprochable. Par ailleurs, l’entreprise chinoise est en pourparlers avec les principaux constructeurs de poids-lourds en Algérie pour des contrats de sous-traitance.

Des négociations sont également en cours pour exporter vers d’autres marchés africains. En outre, East Quality aspire à atteindre un taux d’intégration élevé en collaborant avec des fournisseurs locaux de matières premières, renforçant ainsi le tissu industriel algérien.