Industrie mécanique : Pr Brahim Guendouzi révèle les facteurs clés pour une réussite durable en 2025

L’industrie mécanique est un secteur en constante évolution, où la réussite durable nécessite une compréhension approfondie des facteurs clés. Le Pr Brahim Guendouzi, expert reconnu dans ce domaine, partage ses précieuses connaissances et son expérience pour aider les entreprises à naviguer avec succès dans le paysage industriel de 2025. Cet article vous offre un aperçu des conseils du Pr Guendouzi, qui couvrent une gamme de sujets allant de l’innovation technologique à la gestion stratégique.

Restez à l’affût pour découvrir comment ces facteurs peuvent façonner l’avenir de votre entreprise dans l’industrie mécanique.

Les piliers de l’industrie mécanique algérienne selon le Pr Brahim Guendouzi

Le Pr Brahim Guendouzi, économiste à l’Université de Tizi Ouzou, souligne l’importance d’un patrimoine industriel solide et d’infrastructures robustes pour l’avenir de l’industrie mécanique en Algérie. Il met en avant l’expérience acquise par des institutions précurseurs telles que le groupe Sonacom et les réussites de l’industrie militaire dans le domaine mécanique.

Selon lui, ces éléments, combinés à un réseau étendu de sous-traitants capables de développer leurs activités, constituent la base sur laquelle l’Algérie peut bâtir son avenir industriel.

Investissement et coopération internationale : des leviers pour l’industrie mécanique algérienne

Pour le Pr Guendouzi, une position compétitive dans l’industrie mécanique nécessite un investissement conséquent et durable, en accord avec la législation actuelle sur l’investissement. Il souligne également l’importance d’une collaboration avec de grandes entreprises internationales, à condition qu’elle s’accompagne d’un transfert de technologie et de savoir-faire au bénéfice des compétences algériennes.

Le marché algérien, ouvert sur l’Afrique et doté d’un fort pouvoir d’achat, ainsi que la disponibilité de ressources premières à faible coût et d’un capital humain qualifié, sont autant d’atouts pour attirer ces firmes. L’industrie mécanique, en alimentant d’autres secteurs vitaux, favorise une relance rapide dès son démarrage.

Les atouts de l’Algérie pour le développement de l’industrie mécanique

L’économiste Brahim Guendouzi met en lumière les facteurs clés du succès de l’industrie mécanique algérienne. Il souligne notamment la taille du marché algérien, son ouverture sur l’Afrique riche en opportunités commerciales, et une population qui devrait atteindre 50 millions d’habitants.

L’Algérie occupe également une place centrale dans le commerce intra-africain, dispose de ressources premières à faible coût et d’un capital humain qualifié. Enfin, l’Algérie se prépare à établir une industrie lourde et à passer à une production de masse de véhicules, offrant des perspectives prometteuses pour l’avenir de l’industrie mécanique.