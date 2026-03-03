Infantino, le président de la FIFA, attendu en Algérie selon les révélations de Berraf

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est attendu en Algérie pour une visite annoncée par Mustapha Berraf, président de l’ACNOA.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans une volonté de traiter plusieurs dossiers sensibles du football algérien et africain, prévoit également une audience avec le président Abdelmadjid Tebboune.

Infantino en Algérie : une visite annoncée par Mustapha Berraf

Mustapha Berraf, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et membre du CIO, a récemment dévoilé la prochaine visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, en Algérie.

Cette annonce, faite lors d’une conférence de presse à Alger, est le résultat de discussions approfondies entre les deux hommes à Milan.

La venue d’Infantino s’inscrit dans un contexte de volonté partagée de résoudre plusieurs problèmes clés du football algérien et africain.

Cette visite, prévue avant la Coupe du monde 2026, met en lumière le rôle central de Berraf dans la communication de cette nouvelle importante pour le football algérien et africain.

Les enjeux de la rencontre entre Infantino et les autorités algériennes

La visite d’Infantino en Algérie vise à aborder des sujets cruciaux concernant le football algérien et africain.

Les préoccupations de la Fédération algérienne de football, la gouvernance du football sur le continent et les questions d’arbitrage sont au cœur des discussions.

Une audience avec le président Abdelmadjid Tebboune est également prévue. Cette réunion permettra de discuter des défis actuels du football national et des opportunités pour développer les infrastructures sportives en Algérie.

La FIFA envisage de soutenir la construction de stades en Afrique, un projet phare en Algérie !

Un des projets majeurs évoqués lors de cette visite est le soutien de la FIFA à la construction de plusieurs stades en Afrique.

L’Algérie est au cœur de ce projet avec l’édification d’un stade à Tazrouk, dans la wilaya de Tamanrasset.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer les fondations du football sur le continent africain.

L’Algérie connaît actuellement une dynamique sportive remarquable, qui sera mise en lumière par la venue de nombreuses personnalités internationales lors des prochains événements sportifs. Ce mouvement confirme le rôle prépondérant du pays dans le sport africain.