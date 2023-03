Inflation et Ramadan 2023 : les musulmans en France et en Algérie touchés

Pour l’année 2023, les musulmans en France et d’Algérie traversent une période difficile pendant le mois de Ramadan, qui a débuté le jeudi 23 mars et se terminera le 21 avril. En raison de l’inflation, ils sont contraints d’adapter leurs dépenses alimentaires et de consommer moins de viande, de pâtisserie et autres produits dont les prix ne cessent d’augmenter. Le prix de la viande est devenu inabordable, avec une hausse allant jusqu’à un doublement des prix dans certaines boucheries. Les fruits secs ont également connu une augmentation.

En cette période de misère sociale et d’inflation alimentaire….permettez moi de vous souhaiter un bon appétit, un bon ramadan et un bon carême. Bien à vous pic.twitter.com/I6ZqKWFHdJ — Seb nordiste (@NordisteSeb) March 26, 2023

Les marchés face à la flambée des prix

En ce premier jour du Ramadan, l‘animation dans les allées du marché et des ruelles alentour est au rendez-vous. Certains prévoyants ont fait leurs courses à l’avance pour éviter la hausse des prix. Malgré l’affluence, il y a de tout sur les étals, mais les prix restent élevés.

Les supérettes de quartier sont également bien approvisionnées, et la minicrise autour de la semoule déclenchée il y a deux semaines semble oubliée. Selon un patron de supérette, les minoteries ont augmenté leur production et l’huile de table est également disponible en plusieurs marques.

Les horaires de travail adaptés pendant le Ramadan

Le mercredi 22 mars 2023, la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé les horaires de travail pour le mois sacré du Ramadan 2023 en Algérie. Les employés du secteur de la fonction publique verront leur planning modifié durant cette période, avec des journées de travail allégées et raccourcies.

Pour les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa : les horaires de travail sont fixés du dimanche au jeudi, de 7h00 à 14h00.

Réductions sur les prix du transport aérien et maritime durant le ramadan

Le chef de l’État algérien, Abdelmadjid Tebboune, a donné l’instruction lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres le lundi 20 mars, d’accorder une réduction exceptionnelle de 50% des prix du transport aérien et maritime durant le Ramadan aux membres de la communauté nationale à l’étranger. Cette décision vise à répondre favorablement aux préoccupations de la diaspora algérienne, qui critique régulièrement les prix pratiqués par la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

Impact sur la communauté algérienne en France

Cette mesure permettra aux membres de la diaspora algérienne résidant en France de profiter de réductions significatives pour passer le mois de jeûne au pays avec leurs familles. Cela pourrait ainsi favoriser un retour temporaire en Algérie et contribuer à renforcer les liens entre les Algériens de l’étranger et ceux du pays.

En conclusion, le Ramadan 2023 est marqué par l’inflation et la flambée des prix des produits alimentaires en Algérie et en France, affectant les musulmans dans leur quotidien.

Sources