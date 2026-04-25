Infrastructures en plein essor, 78 projets déjà sur les rails et 16 autres attendus pour 2026.

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a récemment annoncé un investissement massif pour l’entretien des routes et la réparation des dégâts causés par les inondations.

Ce financement s’inscrit dans un programme national d’amélioration des infrastructures avec plusieurs projets en cours et à venir. Le ministre a souligné l’importance de respecter les engagements pris et a appelé à une nouvelle approche de travail pour accélérer la réalisation des projets.

313 millions de dinars pour la rénovation des routes : un engagement fort pour 2026

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a dévoilé un plan ambitieux pour l’amélioration des infrastructures routières en 2026. Un budget conséquent de 313 millions de dinars sera alloué à l’entretien des routes classées et des pistes rurales, ainsi qu’à la réparation des dommages causés par les inondations.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme national visant à améliorer les infrastructures. Le ministre a souligné l’importance de cette démarche lors de la conférence des directeurs régionaux de l’Équipement, insistant sur la nécessité de respecter les engagements de 2026.

78 projets en cours, 16 autres à venir : où en sommes-nous ?

Actuellement, 78 projets d’infrastructures sont en cours de réalisation. Ces projets, d’une valeur totale de 4 200 millions de dinars, témoignent de l’engagement du ministère à améliorer les infrastructures du pays.

En outre, 16 nouveaux projets ont été planifiés pour 2026 avec un budget estimé à près de 2 800 millions de dinars. Ces futurs projets soulignent la volonté continue du gouvernement à investir dans le développement des infrastructures nationales.

Vers une nouvelle approche de travail pour accélérer la réalisation des projets

Face aux défis rencontrés, tels que les contraintes foncières, le déplacement des réseaux des services publics, la pénurie de certains matériaux de construction et le manque de ressources humaines, le ministre a appelé à une nouvelle approche de travail. Cette dernière repose sur un plan d’action unifié aligné sur les orientations de l’État en matière de grands projets publics.

Lors de la conférence, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le suivi de la mise en place des dispositifs de sécurité routière, le programme de suppression des ralentisseurs anarchiques, l’état d’avancement des plans d’aménagement urbain et les procédures liées aux décisions de zonage.